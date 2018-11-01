Hanımlar sorumlu olduğunuzu unutmayın



Dünyanın çevre sorunlarına en duyarlı insanlar “anneler”.. Gelgelelim deterjan sanayi adeta “anneleri kullanarak” dünyada kirliliği artıranların en önde geleni. Çamaşır ve bulaşık deterjanlarının performansını artırmak ve suya yumuşaklık vermek için fosfat kullanılıyor. Fosfat, ırmakları, gölleri ve fazla akıntı olmayan körfezleri istila eden zehirli mavi-yeşil yosunların sebebi. Aşırı fosfat ile birlikte sulak alanlar ve denizler, bu yosunların çok büyük miktarda üremesine, hızla büyümesine yol açıyor. Ardından facia geliyor. Bunlar dip suların oksijeni tükeniyor ve hidrosülfit gazı (çürük yumurta kokusu) ortaya çıkıyor. Bu, suda yaşayan canlı hayatını bitiriyor. İzmit ve İzmir Körfezi, Köyceğiz Gölü fosfat kaynaklı kirlenmenin tipik örnekleri..



Piyasada satılan bulaşık deterjanlarının çoğunda yüksek düzeyde fosfat ve klor bulunur. Yanlışlıkla yutulursa çok önemli sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle bulaşıklarınızın çok iyi durulanması gerekir. Düşük düzeyde klor gazları tehlikesiz kabul edilse de bulaşık yıkama süreci boyunca, küçük miktarlarda dışarı verilen klorun etkisiyle oluşan solunum zorluğu, göz yanması, yorgunluk, baş ağrısı gibi semptomlara yol açabilir. Bunun yanında klor, kanalizasyon sistemine karıştığında organiklerle birleşerek son derece tehlikeli bir kimyasal madde olarak bilinen trihalometanı meydana getirir. Klor aynı zamanda kanalizasyon sistemindeki maddeleri parçalama fonksiyonu olan yararlı bakteri ve mikroorganizmaları da çabucak öldürüyor.