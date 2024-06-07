Hani dilinizden düşürmüyordunuz! Karar'da Doğu Türkistan uykusu
Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesi 'Doğu Türkistan' uykusundan sonunda uyandı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi’nde Urumçi ve Kaşgar’ı da ziyaret etti.
Fidan'ın Doğu Türkistan ziyaretinde Türk çocuklarıyla muhabbeti pek çok algıyı yok etti. Fidan’ın Çinli yöneticilerin önünde Kaşgar ve Urumçi için kadim Müslüman Türk yurdu demesi şu ana kadar ki tüm tabuları yıktı.
Karar'da Doğu Türkistan uykusu
Aklınca AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesi, her fırsatta Çin’in Doğu Türkistan'daki zulmünden söz edip "Gazze'ye sahip çıkıyorsunuz ama Doğu Türkistan'a sahip çıkmıyorsunuz" yalanıyla algı oluşturdu.
Gazete, Bakan Fidan'ın 3 günlük Uzak Doğu ve Doğu Türkistan ziyareti yeni gördü.