Hani dilinizden düşürmüyordunuz! Karar'da Doğu Türkistan uykusu

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi’nde Urumçi ve Kaşgar’ı da ziyaret etti.

Fidan'ın Doğu Türkistan ziyaretinde Türk çocuklarıyla muhabbeti pek çok algıyı yok etti. Fidan’ın Çinli yöneticilerin önünde Kaşgar ve Urumçi için kadim Müslüman Türk yurdu demesi şu ana kadar ki tüm tabuları yıktı.