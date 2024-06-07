  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Şimşek haberi Türkiye’ye duyurdu! 2012’de son halini alan kanun bu ay devreye girecek

Irak dünyaya duyurdu: Karar verdik! Türkiye ile o ülke arasında arabulucu olacağız

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının kilit ismiydi: O isim Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

Herkes öldü diye konuşurken görüntülü videosu ortaya çıktı! FETÖ hortladı

Çocuk parkının önünde kanalizasyon! Ekrem zulmü çocukları da vurdu

Merkez Bankası'ndan yeni faiz adımı!

Temel Bey’in ‘gereksiz’ dediği hizmete akın var

Türkiye ile savaşa hazırlanıyorlardı! Kartondan füze yaptılar

Savcı Sayan’dan Selçuk Bayraktar’a çağrı! Baykar bunu yapamaz mı?

Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...
Gündem Hani dilinizden düşürmüyordunuz! Karar'da Doğu Türkistan uykusu
Gündem

Hani dilinizden düşürmüyordunuz! Karar'da Doğu Türkistan uykusu

Yeniakit Publisher
2024-06-07 16:24:00 -
Hani dilinizden düşürmüyordunuz! Karar'da Doğu Türkistan uykusu

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesi 'Doğu Türkistan' uykusundan sonunda uyandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi’nde Urumçi ve Kaşgar’ı da ziyaret etti.

Fidan'ın Doğu Türkistan ziyaretinde Türk çocuklarıyla muhabbeti pek çok algıyı yok etti. Fidan’ın Çinli yöneticilerin önünde Kaşgar ve Urumçi için kadim Müslüman Türk yurdu demesi şu ana kadar ki tüm tabuları yıktı.

Karar'da Doğu Türkistan uykusu

Aklınca AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesi, her fırsatta Çin’in Doğu Türkistan'daki zulmünden söz edip "Gazze'ye sahip çıkıyorsunuz ama Doğu Türkistan'a sahip çıkmıyorsunuz" yalanıyla algı oluşturdu. 


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazete, Bakan Fidan'ın 3 günlük Uzak Doğu ve Doğu Türkistan ziyareti yeni gördü.

Hakan Fidan Çin'e gidiyor: Gazze planı, Uygur Türkleri gibi kritik başlıklar...
Hakan Fidan Çin'e gidiyor: Gazze planı, Uygur Türkleri gibi kritik başlıklar...

Gündem

Hakan Fidan Çin'e gidiyor: Gazze planı, Uygur Türkleri gibi kritik başlıklar...

Bakan Fidan'dan Urumçi ziyareti
Bakan Fidan'dan Urumçi ziyareti

Gündem

Bakan Fidan'dan Urumçi ziyareti

Bakan Hakan Fidan Uygur Özerk Bölgesi’nde…
Bakan Hakan Fidan Uygur Özerk Bölgesi’nde…

Gündem

Bakan Hakan Fidan Uygur Özerk Bölgesi’nde…

Hakan Fidan tabuları yıktı! Kaşgar ve Urumçi için "kadim Müslüman Türk yurdu" dedi
Hakan Fidan tabuları yıktı! Kaşgar ve Urumçi için “kadim Müslüman Türk yurdu” dedi

Gündem

Hakan Fidan tabuları yıktı! Kaşgar ve Urumçi için “kadim Müslüman Türk yurdu” dedi

Fidan’ın Doğu Türkistan çıkarması yankı buldu
Fidan’ın Doğu Türkistan çıkarması yankı buldu

Gündem

Fidan’ın Doğu Türkistan çıkarması yankı buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23