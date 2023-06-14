Hani CHP’de özgürlük vardı? İzin almadan paylaşım bile yapamayacaklar!
Seçimin ardından değişim ve istifa seslerinin yükseldiği CHP'de dikkat çeken kararlar alındı. Alınan karara göre, milletvekilleri televizyona çıkmadan, sosyal medyada paylaşım yapmadan önce grup başkanvekilinin onayını alacak.
Seçim yenilgisi sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili isimlerden gelen istifa çağrılarına aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi. Parti içindeki çalkantılı süreç CHP'de bazı katı kuralları beraberinde getirdi.
BASIN KISITLAMASI GELDİ
CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.
Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.
ÜÇ MADDE ÖN PLANA ÇIKTI
Dikkat çeken maddeler ise şu şekilde:
* Televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak.
* 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacak.
* Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarından önce onay alınacak.