Hangi yağ hangi soruna iyi geliyor?

Bu değerli yağlar bitkilerin çiçek, meyve, kabuk, yaprak, reçine ve odun kısımlarından elde ediliyor..



Uçucu yağlar, özellikle soğuk algınlığından stres gidermeye, uyku düzensizliklerinden bağışıklık sistemini yükselmeye, çok değişik alanda kullanılıyor. Ülkemizde 50'nin üzerinde uçucu yağ üretilmekte yada ithal edilmek.. Bazılarını sıralayalım:

Gül yağı: Cilde canlılık kazandırır ve gerginleştirir. Alerjik ciltlere iyi gelir, teni temizler, ciltteki doğum lekelerini alır.

Biberiye yağı: Sivilceler üzerine sürülebilir, cilde canlılık verir. Biberiyenin yaprak ve filizlerinden yapılacak ezme, kırışıklıkların giderilmesinde faydalıdır.

Papatya yağı: Hassas ciltlerde yaraları iyileştirici ve cildi onarıcı özelliğe sahiptir. Bademcik ve diş iltihabında gargara olarak kullanılır. Haricen; cilde masaj şeklinde tatbik edilir. Dahilen; bir fincan suya 4-5 damla damlatılarak gargara yapılır. Fakat içilmesi zararlıdır.

Portakal yağı: Cildi güzelleştirir ve sıkılaştırır, sivilce ve akneleri kurutur. Tonik yerine kullanılır. Cilt için kullanılırken nemli pamuk ile cilt temizlenmelidir.

Susam yağı: Kuru ciltlere, kirpik ve kaşlara rahatlıkla uygulanır. Cildi besleyici ve güneş ışınlarından koruyucudur. Cilde derinlemesine işler, temizler ve zararlı maddelerden arındırır. Saç kırılmalarını önler. Şeker hastalığında da kullanılmaktadır. Yanıklarda iyileştirici özelliği vardır. Romatizma ve selülit için de faydalıdır. Her sabah aç karnına 1 çay kaşığı içilir. Müshil olarak da 1 çay kaşığı alınır. Haricen cilde ve saça masaj şeklinde uygulanır.

Fesleğen yağı: Buhar terapisine, sinir bozukluklarına, allerji, migren ve baş ağrısından kaynaklanan strese iyidir. Sıcak banyosu, kandaki ürik asidi azaltarak gut hastalığına şifadır. Cildin tazeler ve sivilceleri önler. Gaz söktürücü etkilere sahiptir. Sivrisinek ve haşereye karşı da kullanılmaktadır.

Bir şeker parçasına 5-6 damla damlatılarak alınır. Fazlası sersemletir. Ayrıca hamilelikte ve 16 yaşın altındaki çocuklarda zararlıdır.

Çam Terebentin yağı: Saçı besler, dökülmeyi önler. Kepeğin giderilmesini sağlar ve saçı kuvvetlendirir. Saç diplerinde mikroorganizmaların oluşumunu engeller. Saç diplerine masaj yaparak kullanılır.

Karabaş Uçucu Yağı: Kalbi kuvvetlendirir, damar sertliğine, kolesterol ve şekere faydalıdır. Uykusuzluğu giderir, balgam söktürücü ve öksürük gidericidir. Zindelik verir. Egzama yaralarına iyi gelir. Sivrisinek kovucudur. Stres ve gerginliğe faydalıdır. Günde ikişer damla, sabah akşam yarım fincan suya damlatılarak kullanılır. Haricen cilde sürülür.

Melisa Uçucu Yağı: Uykusuzluk, sinir gerginliği ve stres teskin edici, bitkinlik, yorgunluk, nefes darlığı ve astımda kullanılır. Kan temizleyicidir. Mideye, asabî başağrılarına ve migrene iyidir. Günde 3 defa, 1 fincan suya 3-4 damla damlatılarak içilir. Haricen cilde masaj yapılarak sürülür. Ancak fazla miktarda kullanılması sakıncalıdır. İfrattan kaçınılmalıdır.

Buğday Yağı: Hücre yenileyicidir. Yara, yanık ve diğer cilt problemlerinde, kırışıklıklarda etkilidir. Cilt, güneş ve doğum lekelerini giderir.

Fındık Yağı: Kuru ve yıpranmış ciltlerde rahatlıkla uygulanır. Doğum öncesi, doğum sonrası cildin esnekliğini sağlamak ve ciltte çatlamayı önlemek maksadıyla masaj yapılarak kullanılabilir.

Havuç Yağı: Cildin bozulmasını önler. Güneş yanıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Hücre yenileyicidir. İhtiva ettiği provitamin A ve lesitin, cilt sertliklerini yumuşatır, cilde renk kazandırır.