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Hangi üniversitelere ne kadar personel alacak ihdas edilen kadro sayısı

Kadro ihdası 2019. Cumhurbaşkanlığı, 2019 yılının ilk kadro dağıtımını yaptı. 26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı ve 6 Bin 342 kadro ihdas edildi. Kadro ihdası sonrası hangi üniversitelere ne kadar personel alacak sorusu da sorulmaya başlandı. Adnan Menderes üniversitesi 328, Çukurova üniversitesi 316, Akdeniz üniversitesi 312, Afyon Kocatepe Üniversitesi 280. İşte ihdas edilen üniversitelerin tam listesi ve ihdas edilen kadro sayısı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:43
Hangi üniversitelere ne kadar personel alacak ihdas edilen kadro sayısı

Kadro ihdası 2019. Cumhurbaşkanlığı, 2019 yılının ilk kadro dağıtımını yaptı. 26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı ve 6 Bin 342 kadro ihdas edildi. Kadro ihdası sonrası hangi üniversitelere ne kadar personel alacak sorusu da sorulmaya başlandı. Adnan Menderes üniversitesi 328, Çukurova üniversitesi 316, Akdeniz üniversitesi 312, Afyon Kocatepe Üniversitesi 280. İşte ihdas edilen üniversitelerin tam listesi ve ihdas edilen kadro sayısı.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edildi Ve Bazı Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu Ve Boş Kadrolarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi 280

Akdeniz üniversitesi 312

Amasya üniversitesi 208

Adnan Menderes üniversitesi 328

Bursa Uludağ üniversitesi 232

Çukurova üniversitesi 316

Erciyes üniversitesi 328

Osmangazi üniversitesi 304

Hacettepe üniversitesi 284

İnönü üniversitesi 312

İstanbul üniversitesi 332

Karabük üniversitesi 284

Kırıkkale üniversitesi 240

Marmara Üniversitesi 204

Sıtkı Koçman üniversitesi 364

Necmettin Erbakan üniversitesi 168

Ondokuz mayıs üniversitesi 180

Pamukkale üniversitesi 204

Sakarya üniversitesi 100

Selçuk üniversitesi 364

Cumhuriyet üniversitesi 320

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 344

Trakya üniversitesi 264

Sağlık bilimleri üniversitesi 70

 

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:43
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. Sakarya
  4. İstanbul
  5. Bursa
  6. Amasya
  7. Afyon
  8. üniversite ihdas kadro
  9. Hangi üniversitelere ne kadar personel alacak
  10. ihdas edilen kadro sayısı

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