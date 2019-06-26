Hangi üniversitelere ne kadar personel alacak ihdas edilen kadro sayısı
Kadro ihdası 2019. Cumhurbaşkanlığı, 2019 yılının ilk kadro dağıtımını yaptı. 26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı ve 6 Bin 342 kadro ihdas edildi. Kadro ihdası sonrası hangi üniversitelere ne kadar personel alacak sorusu da sorulmaya başlandı. Adnan Menderes üniversitesi 328, Çukurova üniversitesi 316, Akdeniz üniversitesi 312, Afyon Kocatepe Üniversitesi 280. İşte ihdas edilen üniversitelerin tam listesi ve ihdas edilen kadro sayısı.26 Haziran 2019 Çarşamba 18:43
Kadro ihdası 2019. Cumhurbaşkanlığı, 2019 yılının ilk kadro dağıtımını yaptı. 26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı ve 6 Bin 342 kadro ihdas edildi. Kadro ihdası sonrası hangi üniversitelere ne kadar personel alacak sorusu da sorulmaya başlandı. Adnan Menderes üniversitesi 328, Çukurova üniversitesi 316, Akdeniz üniversitesi 312, Afyon Kocatepe Üniversitesi 280. İşte ihdas edilen üniversitelerin tam listesi ve ihdas edilen kadro sayısı.
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edildi Ve Bazı Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu Ve Boş Kadrolarında değişiklik yapıldığı bildirildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi 280
Akdeniz üniversitesi 312
Amasya üniversitesi 208
Adnan Menderes üniversitesi 328
Bursa Uludağ üniversitesi 232
Çukurova üniversitesi 316
Erciyes üniversitesi 328
Osmangazi üniversitesi 304
Hacettepe üniversitesi 284
İnönü üniversitesi 312
İstanbul üniversitesi 332
Karabük üniversitesi 284
Kırıkkale üniversitesi 240
Marmara Üniversitesi 204
Sıtkı Koçman üniversitesi 364
Necmettin Erbakan üniversitesi 168
Ondokuz mayıs üniversitesi 180
Pamukkale üniversitesi 204
Sakarya üniversitesi 100
Selçuk üniversitesi 364
Cumhuriyet üniversitesi 320
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 344
Trakya üniversitesi 264
Sağlık bilimleri üniversitesi 70
YORUM YAZ