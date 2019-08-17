Hangi pirinçle pilav yapılır? Pilavlık pirinç hangisidir?

Sofraların vazgeçilmezleri arasında olan pirinç pilavı birçok kişiyi yaparken korkutan cinsten bir yemektir. Kıvamının tutturulmasının çok da kolay olmadığı bilinen pirinç pilavı doğru pirinç ve doğru pişirme tekniğiyle çok lezzetli olabilir. Pirinç pilavı yapımında kıvamı tutturmanın en önemli unsuru pirincin cinsidir. Pilavı hangi pirinçle yapıldığı önemlidir. Peki Hangi pirinçle pilav yapılır? Pilav için hangi pirinç kullanılır?

Hangi pirinçle pilav yapılır?

Pirinç pilavı kıvamı tutturması zor bir yemek olarak bilinir. Pirinç pilavını yaparken dikkat edilmesi gereken küçük hususlar vardır. Doğru ve kaliteli piriçn her zaman daha lezzetli ve kıvamlı pilav ortaya çıkmasını sağlar. Yanlış pirinçle yapılmış pilavlar kıvamsız ve lapa olma ihtimali daha yüksektir.

Yapılacak pilavın çeşidine göre, pilavda farklı farklı pirinçler kullanılabilir.

Mesela İran pilavı yapılmak isteniyorsa, jasmin adı verilen daha ince taneli pirinç kullanılır. Uzakdoğu tipi pilavlarda da bu pirinç kullanılabilir.

Bunların haricinde normal pilav yapılmak isteniyorsa baldo ve osmancık pirinç tercih edilebilir. Bunlar biraz ufak ve iri taneli pirinçlerdir.

Asla kırık pirinç kullanılmaması gerekir. Çünkü kırık pirinç yapısı gereği bozuk bir pirinçtir. Kırık pirinçleri dolmalarda, sütlaç gibi tatlılarda kullanmak gerekir.

Pirinç pilavı nasıl yapılır?

Pirinç pilavı için malzemeler

2 su bardağı pilavlık pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 Türk kahvesi fincanı arpa şehriye

1 tane tavuk bulyon

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz – isteğe göre

Hazırlanışı

Pirinci yıkayıp yıkamamak tamamen tercihe bağlıdır. Birçok insan pilavı yapmadan önce pirinci mutlaka yıkar. Tamamen yemeği yapanın tercihne kalmış bir durumdur. Öncelikle tencereye tereyağını ekleyin ve tencerenin altını açın. Tereyağ hafif kızdıktan sonra arpa şehriyeyi ekleyip, şehriyeler renk değiştirene kadar kavurun. Daha önceden yıkanmış pirinçleri de tencereye ekleyip kavurmaya devam edin. Yaklaşık 5 dakika boyunca hiç durmadan karıştırarak kavurmaya devam edin. Eğer karıştırmazsanız pilavınızın dibi tutacaktır.

Bu arada bir kaba 3 su bardağı sıcak suyu ve tavuk bulyonu ekleyip karıştırın (isteğe göre tuz ekleyin). Bu karışımı da pirinç ve arpayı kavurduğunuz tencereye ekleyin ve 1-2 kez karıştırın. Ardından tencerenin kapağını kapatın, ocağın altını kısın ve yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin. Bu süreçte pilavınızı kontrol etmek için tencerenin kapağını çok sık açıp kapatmayın.

10 dakikanın ardından kapağı açıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edebilirsiniz ama kapağı çok sık açıp buharında pişmesini engellemeyin. Pirinçler suyu tamamen çektiğinde, pilavınız dibine tutmadan altını kapatın ve pirinç pilavınızı birkaç kez karıştırın. Karıştırdıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu serip kapağını kapatın ve 10 dakika civarı dinlendirin. Kağıt havlu buharı çekmeye yarayacaktır ve pilavınız tane tane olacaktır.