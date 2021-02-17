Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele veriyor. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan tedbirler sürdürülüyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra ülkemizde pek çok işletme bulaş zincirinin kırılması için kapalı durumda. Peki, dükkanlar ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak?

Hangi illerde kafeler restoranlar açılacak?

2021 yılının üçüncü kabine toplantısı 17 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. İller bazında normalleşme müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz” diye konuştu.