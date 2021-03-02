Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında görüldü. İlk vakanın ardından pek çok tedbir uygulanmaya başladı. Düşen vaka sayısının ardından 1 Mart, 1 Haziran, 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. Ardından mevsimle birlikte vaka sayılarında artış yaşanınca tedbirler yeniden uygulanmaya başladı. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Peki, 20 yaş altı yasakları ne zaman kaldırılacak?

Hangi illerde 20 yaş altı yasağı kalktı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.