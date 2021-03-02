  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hangi illerde 20 yaş altı yasağı kalktı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel
Yaşam

Hangi illerde 20 yaş altı yasağı kalktı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için uzun zamandır pek çok tedbir uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yalnızca belirli saatlerde sokağa çıkan 20 yaş altı vatandaşlar yerinde karar döneminde kendileri için bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-02 18:03:00 -
Hangi illerde 20 yaş altı yasağı kalktı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında görüldü. İlk vakanın ardından pek çok tedbir uygulanmaya başladı. Düşen vaka sayısının ardından 1 Mart, 1 Haziran, 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. Ardından mevsimle birlikte vaka sayılarında artış yaşanınca tedbirler yeniden uygulanmaya başladı. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Peki, 20 yaş altı yasakları ne zaman kaldırılacak?

Hangi illerde 20 yaş altı yasağı kalktı? 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri güncel

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti
Gündem

Murat Karayılan'ın eli kolu kesildi! En yakınındaki isimlerden biri teslim oldu, herkesi ifşa etti

Terör örgütü PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın Gara Dağı sorumlusu olarak atadığı terörist teslim oldu, halen dağda olan teröristleri fotoğra..
Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar
Gündem

Küstah planı! 2 bin cep telefonunu yaktılar

FETÖ, alçak darbe girişimi sonrası ByLock yüklü telefonları ortadan kaldırma yoluna gidiyor. Kayseri'nin İncesu ilçesinde 2 binden fazla cep..
Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı
Dünya

Dünya gündemini sarstı! Fransız askerlerine bombalı saldırı

Mali'nin doğu bölgesinde Fransız askerlerine bombalı saldırı yapıldığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay