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‘Hangi Gümüşsuyu’ ile yeniden ‘zirve’ dedi

Gümüşsuyu Halı, 200’ün üzerinde ürün çeşidi ve unutulmaz ‘Hangi halı değil, hangi Gümüşsuyu’ sloganı ile yeniden evlerdeki yerini alıyor. Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Gökmen Kara, 85 ülke ile Türkiye’deki bin 500’den fazla İstikbal, Bellona, Mondihome mağazası ve Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketici ile buluşacaklarını söyledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 10:40
‘Hangi Gümüşsuyu’ ile yeniden ‘zirve’ dedi

 Nevzat Orbay 

1952 yılında kurulan Türkiye’nin ilk makine halısını yapan Gümüşsuyu Halı, yarım asrı geçen tecrübesiyle yeniden doğuyor. Boydak Holding’in Kayseri’deki tesislerinde üretimine başlanan Gümüşsuyu Halı’nın lansmanı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ve çok sayıda temsilcinin katılımıysa gerçekleştirildi.

Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara, “Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, Boydak Holding’in güçlü teknolojik ve üretim altyapısıyla uzman ellerde yeniden doğuyor. Grubumuz faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde lider markalar oluşturma amacı taşımaktadır, bu özelliğini halı sektöründe de Gümüşsuyu markasını zirveye taşıyarak ortaya koyacaktır” dedi.

İnovatif özelliklere sahip

Üretim tesisleri ve satış kanalları hakkında bilgi veren Gökmen Kara, şunları söyledi: “Gümüşsuyu Halı dünya çapında 85 ülkede ve Türkiye’deki bin 500’den fazla İstikbal, Bellona ve Mondihome mağazası ile birlikte Gümüşsuyu Halı satış noktalarında tüketici ile buluşacak. Gümüşsuyu olarak, modern teknolojili tesislerimizde, yıllık 4,5 milyon metrekare üretim yapma kapasitesine sahibiz. Kendi bünyemizde bulunan tasarım ekibimiz ve iplik üretiminden sevkiyata kadar uzanan entegre tesisimiz sayesinde tüketicilerimize kaliteli ve inovatif özelliklere sahip halılar sunacağız. Türkiye’nin ilk makine halı markası olarak halı sektöründe ilkleri gerçekleştiren bir marka olmaya devam edecek, yenilikçi, inovatif, tüketici odaklı ve kurumsal bakış açısıyla ön plana çıkacağız” Geniş ürün yelpazesi ile her türlü ekonomik seviyeye sahip tüketici grubuna hitap edebilecek, rekabetçi olabilecek ürün konsepti oluşturmaya çalıştıklarını belirten Kara, “Bu noktada 200’ün üzerinde alternatif çözümlerimiz var. Her segmentin ulaşabileceği fiyat skalasında ve kalitedeki ürünlerimizi tüketiciler ile buluşturacağız” dedi. Ürün gruplarının yüzde 20’sinin inovatif grup segmentinde olduğunu ifade eden Kara, 12 kişilik AR-GE ekibi ve uluslararası firmaların koordinatörlüğünde projeler geliştirdiklerini söyledi. ‘Terapis’ özellikli halının da bu projelerden biri olduğunu belirten Kara, inovasyon yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.

25 milyon $’lık ihracat hedefliyor

Ciro rakamları hakkında da bilgi veren Kara, şunları söyledi: “2019 yılı projeksiyonu için yüzde 17 bir büyümeyi hedefledik. Şu anda bunun yüzde 5 üzerindeyiz. Hem ihracat bazında, hem toplam ciro bazında yüzde 22 seviyesinde büyümekteyiz. Geçtiğimiz yıl 7.7 milyon dolar olan ihracatımızı, 9.4 milyon dolar olarak belirledik. Yıl sonu itibariyle hedefimiz, artık çift hanelere adımızı yazdırmak. 80 milyon lira dolayındaki toplam ciromuzu da 100 milyon liranın üzerine çıkararak üç haneli rakamlara taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılları yatırım yılları olarak görüyoruz. Ama agresif bir büyüme ile 2023’teki ihracat rakamımızı 25 milyon dolar seviyesine ve bu rakamı da toplam ciroda yüzde 50 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz.

“Holdingimizin dördüncü markası”

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, lansmanda yaptığı konuşmasında “Holdingimize böylesine bir markayı kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi. Gümüşsuyu Halı’yı markaları arasına katmanın kendisinde ‘eski bir dosta kavuşmuşluk hissi uyandırdığını ifade eden Gülal, “Siyah beyaz televizyon dönemindeki ‘Hangi halı değil, hangi Gümüşsuyu’ sloganını biz beynimize yerleştirmiştik. Bu anlamda doğru bir tercih olduğunu da bu süreçte görmüş olduk. İnşallah bu markanın Boydak ailesine, holdingimize farklı bir hava getireceğine inancım sonsuz.” Boydak Holding’in 2009 yılından bu yana halı ürettiğini ifade eden Gülal, “Gelinen aşamada Gümüşsuyu Halıyı da holdingimize kazandırdık. Gümüşsuyu Halı’ya da dördüncü markamız diyebiliriz. Bu yapıyla, marka kalitesiyle holdingimiz bugün itibariyle dünden daha kuvvetlidir” dedi.

Evleri ‘Terapi’ ile fethedecek

Global marka çıkarmak için kaliteli ve inovatif özelliklere sahip halılar üreteceklerini belirten Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Gökmen Kara, ‘Therapist Halı’nın en iddialı markaları olduğunu açıkladı. Kara, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’a antistatik özelliğe sahip halı hakkında bilgi sundu. Genel Müdür Kara, şu bilgileri verdi: “Gümüşsuyu Therapist Halı; doğal mineral bazlı olması dolayısıyla refleksolojik etkiye sahip. Ayak tabanlarındaki basınç bölgelerine terapi etkisi yaparak, ayak refleks bölgelerinin rahatlamasını sağlıyor. Therapist Halı, bu refleks noktalarına etki ederek, sinir sistemini dengelemeye, ayaklarda ağrı ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Almanya’daki medikal ve tekstil enstitülerinde vücudun fiziksel dengesini arttırdığı, ayak terapisi görevi gördüğü ve anti-stress özelliği olduğu test edilmiş ve onaylanmıştır.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:40
  1. Kayseri
  2. Gümüşsuyu Halı
  3. Boydak Holding
  4. makine halısı
  5. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal
  6. Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin
  7. Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Dr. Gökmen Kara
  8. AR-GE
  9. Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Gökmen Kara
  10. Therapist Halı
  11. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal

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