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Hangi besinde hangi vitaminler var?

Besinlerin içerisindeki vitaminleri ve vücudumuza faydalarını sizler için derledik...

12 Ekim 2018 Cuma 20:29
Hangi besinde hangi vitaminler var?

ELMA

Pektin, Bioflanovoid, C vitamini

Kolesterol düzeyini düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

ENGİNAR

Cynarin, bol miktarda B ve C vitamini

Kan şekerini düzenliyor. Kalbi güçlendiriyor.

MUZ

Potasyum, B6 vitamini, Serotonin, Magnezyum

Rahatlatıyor ve uyumaya yardımcı oluyor.

FASULYE

Demir, Kalsiyum, B ve C vitamini, Protein

Kan ve hücre yapımına yardımcı oluyor.

BROKOLİ

Magnezyum, A ve C vitamini, Potasyum

Kansere karşı koruyor, kasları güçlendiriyor.

MANTAR

Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum

Kasları güçlendiriyor, saç ve tırnakları besliyor.

BEZELYE

Bitkisel protein, Magnezyum

Kolesterol düzeyini düşürüyor, bağırsak kanser riskini azaltıyor.

ÇİLEK

C vitamini, Kalsiyum, Potasyum

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, metabolizmayı harekete geçiriyor.

REZENE

C vitamini, Uçucu yağlar, Demir, Potasyum, Kalsiyum

Öksürüğü önlüyor, vücuda oksijen alımını artırıyor.

KÜMES HAYVANLARI

Protein, Potasyum, Magnezyum, B vitamini, Çinko

Baş ağrısı sorununa karşı etkili, stresten arındırıyor.

GREYFURT

Folikasit, C vitamini

Kan basıncını azaltır, kan yapımını artırır.

YULAF

Karbonhidrat, Demir, Magnezyum, B vitamini

Enerji sağlıyor, kas kramplarını önlüyor.

KUŞBURNU

Likopen, C ve E vitamini, Demir

Soğuk algınlığı ve gribe karşı önleyici etkiye sahip.

AHUDUDU

C vitamini, Potasyum, Kalsiyum, Demir, Folikasit

Virüs ve bakterilere karşı koruyor, tümör oluşumuna engel oluyor.

MÜRVER

Potasyum, B1 vitamini, C vitamini

Terleten ve öksürüğü azaltan etkiye sahip. Kabızlığa iyi geliyor.

YOĞURT

Kalsiyum, Riboflavin, B12 vitamini

Bağırsak kanserine karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

FRENK ÜZÜMÜ

C vitamini, Niasin, Kalsiyum

Sinir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

PEYNİR

Protein, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum

Kemikleri güçlendiriyor, sinirleri koruyor.

HAVUÇ

A vitamini, Selenyum

Sperm üretimini sağlıyor, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor.

PATATES

Mineraller, C vitamini, Bitkisel Protein, Potasyum

Kansere karşı koruyucu, toksinlerden arındırıcı.

KİVİ

C vitamini, Karotionid, Flavonoid

Zayıflatıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

SARIMSAK

Quercetin, Ajoene ve Allisin

Kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

SOMON BALIĞI

Omega3 yağ asidi ve D vitamini

Kemikleri güçlendiriyor, kanser riskini azaltıyor.

PIRASA

Allisin, Çinko, Manganez, Selenyum

Kan basıncını düşürüyor, kalbi ve damarları güçlendiriyor.

MERCİMEK

Çinko ve Aminoasit

Yorgunluğu gideriyor, strese karşı etkili.

MISIR

Çinko, Magnezyum ve B vitamini

Stresle savaşıyor, bağırsak kanserini önlüyor.

USKUMRU

Omega3 yağ asidi, D, B6-B12 vitaminleri ve İyot

Kan basıncını düşürüyor, moral yükselten etkiye sahip

SİYAH TURP

C vitamini, Kalsiyum, Potasyum, Demir

Bağışıklık sistemini ve kan dolaşımını güçlendiriyor.

KAVUN

Magnezyum, Potasyum ve Kalsiyum

Vücuttaki su düzeyini ayarlıyor, idrar artırıyor.

SÜT

Kalsiyum, D, A ve B2 vitaminleri

Kemik oluşumunu teşvik ediyor, bağırsak kanserine karşı koruyor.

PEYNİR SUYU

Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Laktik asit

Sindirim sistemi şikayetleri ve mide yanmasına karşı iyi geliyor.

CEVİZ, FISTIK, FINDIK

B ve E vitamini, Çinko, Demir

Sakinleştiriyor, uyumayı sağlıyor, stresi azaltıyor.

ZEYTİNYAĞI

Doymamış yağ asidi, E vitamini

Kötü huylu kolesterol düzeyini düşürüyor, hücreleri koruyor

PORTAKAL

B ve C vitamini, Potasyum, Kalsiyum, Selenyum

Vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlıyor.

YEŞİL-KIRMIZI BİBER

Capsaicin, A ve C vitamini, Çinko

Baş ağrısı ve migrene karşı koruyucu etkiye sahip

ERİK

Potasyum, Demir, B vitamini

Vücuttaki fazla suyu atıyor, enerji veriyor.

KIRILMAMIŞ PİRİNÇ

Protein, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum

Mide anması ve gaza karşı etkili. Vücuttaki fazla suyu atıyor.

DANA ETİ

Demir, Protein ve Potasyum

Soğuk algınlığı, öksürük ve gribe karşı iyileştirci etkiye sahip.

LAHANA TURŞUSU

Laktik asit bakterileri ve B12 vitamini

Tümör oluşumunu önlüyor.

KEREVİZ

Potasyum, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum

Kabızlık, mide ve bağırsak sorunlarına karşı etkili.

SOYA

Yağ, E vitamini ve Protein

E vitamini hücreleri koruyor, kanser riskini azaltıyor.

ISPANAK

A vitamini, Folik asit, Magnezyum, E vitamini, Manganez

Sinirleri güçlendiriyor. Hamilelikte tavsiye ediliyor.

DOMATES

Likopen, Folikasit, Tyrosin

Likopen kansere karşı koruyor, folikasit hücre yapımını uyarıyor.

KABA ÖĞÜTÜLMÜŞ ÇAVDAR

Magnezyum, Karbonhidrat, B vitamini

Enerji sağlıyor, stresi azaltıyor.

KABA ÖĞÜTÜLMÜŞ BUĞDAY

B vitamini, Demir ve Magnezyum

Bacak kaslarındaki krampları yok ediyor. Uyku süresini azaltıyor.

ESMER BUĞDAY

Lysin, Lezithin

Beyni ve sinirleri besliyor, öğrenmeyi güçlendiriyor.

ACI MARUL

Yaşamsal önem taşıyan eser elementlerin yanı sıra Potasyum, Fosfor

Metabolizmayı düzenliyor, felce karşı koruyor.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:29
  1. besin
  2. besinlerin içerisindeki vitaminler ve faydaları
  3. sağlıklı beslenme

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