Hande Fırat'tan bomba iddia! Tüm Türkiye bunu merak ediyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasından yana olduğunu, bazı AK Partili isimlerin ise 18 Haziran'ı savunduğunu belirtti.

Hande Fırat, 10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin ertelenme ihtimali tartışılırken, kulis bilgilerini aktardığı yazısında, "AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasından yana olduğunu, bazı partili isimlerin ise 18 Haziran tarihini savunduğunu söyleyebilirim" dedi.

Fırat, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimle ilgili bir endişesi olmadığı belirtiliyor. Deprem bölgesinden taşınanların oy kullanımı ya da deprem bölgesinde kalanların nerelerde oy kullanacakları ve bu konularda tartışma yaşanmaması için ise çalışmaları YSK yürütecek" ifadesini kullandı.