0553 313 94 23

Hamza Hamzaoğlu Süper Lig ekibinden teklif aldı mı? Açıklama geldi

İsmi Rizespor ile anılan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu herhangi bir takımla görüşme yapmadığını dile getirdi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 02:28
Hamza Hamzaoğlu Süper Lig ekibinden teklif aldı mı? Açıklama geldi

İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı alan Çaykur Rizespor'un teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu takımın başına getireceği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, "Rizespor'dan teklif almadım. Herhangi bir takımla görüşmem yok" dedi.

Gelecekle ilgili planları arasında Avrupa'da bir takımı çalıştırmak olduğunu ifade eden 48 yaşındaki hoca, "Avrupa'da bir Türk antrenörünün bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Oradaki futbol kültürünü görüp oyuncu portföyümü genişletmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"A Milli Takım'ı çok beğendim"

"A Milli Takım'ı İsveç karşısında nasıl buldunuz" sorusuna Hamzaoğlu şu yanıtı verdi: "Çok beğendim. İkinci yarının son bölümlerinde çok iyiydiler. Lucescu'yu tebrik ediyorum. Kendisini de destekliyorum. Takıma biraz zaman tanımak lazım. Birbirlerine alışınca daha iyi olacak. Biraz sabredelim."

Yabancı kuralı konusu

Hamzaoğlu tartışılan yabancı kuralı hakkında ise "Yabancı kuralı serbest olsun. Ama serbest bıraksak da Türk futbolcuları göremeyeceğiz. Sorun şu; bütçemiz, ihtiyacımız ne kadar? Biz rakamlara takıldık, gidiyoruz. Sorun tamamen bizim düşünce yapımızda. İlla birisinin bize sınır mı çizmesi lazım?" şeklinde görüş belirtti.

"Kasımpaşa iyi gidiyor"

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftanın ardından Kasımpaşa'nın iyi gittiğini ifade eden Hamzaoğlu, "İstikrarlı bir hoca ile istikrarlı kadronun semeresini görüyorlar. Şampiyonluk yarışı ile ilgili tahminde bulunmak için çok erken. Ligin daha çok başındayız" yorumunu yaptı.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 02:28
  1. Hamza Hamzaoğlu
  2. Rizespor
  3. Çaykur Rizespor
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamza Hamzaoğlu Süper Lig ekibinden teklif aldı mı? Açıklama geldi
    1. Hamza Hamzaoğlu Süper Lig ekibinden..
    2. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    3. Adnan Öztürk'ten çarpıcı açıklama:..
    4. İşte UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde..
    5. İspanya'dan Hırvatistan'a tarihi fark!..
    6. Bayraktar açıkladı: 1 Heron fiyatına 4..
    7. İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş..
    8. Avusturyalı gazeteci 'terör' suçundan..
    9. Kovuldu mu? Nihat Doğan isyan etti!
    10. Yolculardan 'tek şoförlü otobüs' isyanı
    11. Ali Koç'tan Emre Akbaba itirafı
    12. Bir minik kızı daha zorla babasından..
    13. Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    14. İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçak..
    15. İngiltere: Erdoğan'a kesinlikle..
    16. BM'den Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı!
    17. ABD mahkemesinden kritik İran kararı!
    18. 3. Havalimanında prova
    19. Türkiye'den İsveç'e bir darbe daha!
    20. Cezayir'de Saddam Hüseyin sloganları
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Sudan koordinatları verdi, araziler Türkiye'ye teslim edildi!
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    2018 yaz tatili ne zaman bitecek?
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"
    ABD'den eşkıyalığa devam! "UCM'nin kararlarını tanımıyoruz"