Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 günlük hamsi avı yasağı hakkında açıklama yaptı. Peki, hamsi avı yasağı kaldırılacak mı?

Hamsi yasağı ne zaman kalkacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de getirilen 10 günlük hamsi avı yasağının uzatılacağının sinyalini verdi. Pakdemirli, "Hamsiler olması gerekenden çok daha küçük, takip ediyoruz. Av yasağının süresini 10'ar günlük iki dönem daha uzatabiliriz. Hem tüketimi hem koruma dengesini gözetiyoruz. Denizleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, istilacı türler arasında yer alan balon balığında kuyruk başına verilen 5 liralık ödül kapsamında bir ayda 50 bine yakın anaç balığın yakalanarak 230 bin lira ödeme yapıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, bu desteğin kapsamını genişleteceklerini belirterek, "Uygulama başarılı oldu küçük türünün yakalanması için de destek verilecek. Tüm Akdeniz'deki balon balıkları için uygulanacak" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, vatandaşları yakından ilgilendiren hamside av yasağı ve balon balığında desteğin kapsamının genişletilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık 8 Ocak'ta İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avcılığını durdurmuştu. Av yasağı 18 Ocak saat 00:00'da sona eriyor. Gerekçesi ise yasal avlanabilir boy uzunluğundan küçük hamsilerin oranındaki artış ve bu nedenle de et verimlerinin düşük olması ile balığın biyolojik yapısına uygun olmayan avcılık.

Bakan Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedenlerinden birinin çevresel ve iklimsel faktörler olduğuna dikkat çekti. Bakan Pakdemirli, süreci takip ediyoruz av yasağının kademeli olarak önce 10 gün eğer yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir'' şeklinde konuştu.