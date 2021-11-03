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Kadın - Aile Hamsi tava tarifi nasıl yapılır? Kolay hamsi tava tarifi
Kadın - Aile

Hamsi tava tarifi nasıl yapılır? Kolay hamsi tava tarifi

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz’de bollaşan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:11:00 - 2021-11-03 09:16:04
Hamsi tava tarifi nasıl yapılır? Kolay hamsi tava tarifi

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz’de bollaşan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Balık sezonu yeni açılmışken tazecik hamsiler de şimdi bol bol varken hamsiyi bizim Tarifimizle deneyin 

Hamsi tava tarifi

Malzemeler

  • 500 gram hamsi
  • ¾ su bardağı mısır unu
  • 7-8 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Hamsileri ayıkladıktan sonra soğuk suyla yıkayıp bir süzgeçle iyice suyunu süzün. vada sıvı yağı kızdırın. Suyu süzülen hamsileri tuzla karıştırdığınız mısır ununa bulayıp kurukları iç tarafa gelecek şekilde tavaya dizin. Alt tarafları kızardıktan sonra bir başka tava ile ters yüz edin ve diğer tarafını pişirin. Hamsileriniz kızarınca tavanın üzerine bir tabak koyarak tabağa alın. Yanında soğan ve dilediğiniz yeşilliklerle servis edin. Afiyet olsun.

Karadeniz’de balık bolluğu yaşanıyor

1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte Karadeniz’de bollaşan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçı tekneleri kasa kasa hamsi ile limana dönüş yapıyor.

Palamut sezonundan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi bereketi güldürüyor. Cide ilçesi açıklarında Karadeniz’de avlanan balıkçılar gece saatlerinden itibaren Cide Limanına gelmeye başladı. İskeleye yanaşan teknelerdeki hamsinin ihtiyaç fazlası, balık fabrikalarına sevk edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması tezgahlara da olumlu yansıdı. Cide ve İnebolu’da hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Cide’nin 15 mil açıklarından geldiğini söyleyen vatandaş, “Bu akşam Karadeniz’in her tarafından hamsi görülecek inşallah. Yarın insanlarımız bol bol ucuz fiyata balık yiyebilirler. Bugün ilk seferimize çıktık, inşallah sabahleyin yine denize açılmayı planlıyoruz. Yine balık tutmayı ümit ediyoruz” dedi.

Şu anda gemilerinde bin ila bin 500 kasa arasında hamsinin olduğunu söyleyen vatandaş, “Şu anda bu balıkları gemimizden boşaltıyoruz. Ardından tekrar denize açılmayı hedefliyoruz. Araçlarımız yolda, onlar geliyor. Şehirlerden bütün araçlarımızı çağırdık. Adana’dan, Antalya’dan bütün kamyoncuları çağırdık. Yarın sabah inşallah Türkiye’nin her tarafından balık sevk edeceğiz. Çanakkale’ye, İzmir’e, Ankara’ya, Edirne’ye Türkiye’nin her tarafına balık göndereceğiz” diye konuştu.


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