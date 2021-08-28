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Ekonomi Hamsi kafasını çıkardı
Ekonomi

Hamsi kafasını çıkardı

Balıkçıların dört gözle beklediği hamsi, az miktarda da olsa Karadeniz’den kafasını çıkartarak tezgahlardaki yerini aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 12:41:00 -
Hamsi kafasını çıkardı

Balık av sezonun açılmasına kısa bir süre kala Karadeniz’de hamsi sürprizi yaşandı. Bir süredir küçük tekneler tarafından yakalanan mezgit, istavrit ve barbun gibi türlerin arasına hamsi de katıldı. Az sayıda çıkan ilk yerli hamsiler kilosu 25 TL’den satışa sunuldu.

“Bu yıl hamsi yılı olacak”

Bu yıl palamut yerine hamsi çıkacağını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Mezgit ve barbun bugün pek çıkmadı. Onun yerine hamsi çıktı. 3 kasa hamsi geldi. Normalde ağustos ayının ortalarında palamut çıkardı ama hala palamudu göremedik. Palamudun olmaması hamsinin bol olacağını gösteriyor. Bu yılın hamsi yılı olacağını düşünüyoruz. Zaten geçen sene hamsi çıkmamıştı. Vatandaş da hamsiye özlem duyuyor. Vatandaşın yüzü palamutla değil ama hamsi ile gülecek. Gelen hamsinin çoğu öğlene kadar satıldı. Sezonun ilk hamsilerinin kilosu 25 TL’den satıldı” dedi.

Balık satışlarının 1 ay öncesine göre daha iyi olduğunu dile getiren Köse, şunları söyledi:

“Satışlarımız 1 ay öncesine göre şu anda iyi. İyi olmasının sebebi de küçük balıkların tezgahta bulunması. Mezgit, kefal, barbun ve istavrit türü balıklar tezgaha geldikçe işlerin iyi olmasına sebep oluyor. Sezona da az kaldı. Eylül’de işler daha da iyi olur. Alabalık, somon, mezgit ve yayının kilosu 30 TL’den satılıyor. Barbun ve istavritin kilosu 25 TL’den satılıyor. Kefal ve sazanın kilosu 15 TL’den satılıyor. Levrek ve çipuranın kilosu 45 TL’den satılırken, izmaritin kilosu da 10 TL’den satışa sunuluyor. Balık fiyatları diğer proteinli ürünlere göre gayet ucuz.”

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