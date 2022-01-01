Hamilelikte limon yemek, limon suyu içmek

Limon suyu kesinlikle hamile kadınlar için güvenlidir ve düşüklere neden olmaz. Hamileliğiniz boyunca tüketebilirsiniz.

Hamilelikte Limon Suyunun Yararları

Sabah bulantısını geçmesine neden olur

Kan basıncını kontrol eder

Hazımsızlığı giderir

Kabızlığı giderir

Bağışıklığı güçlendirir

Kemik sağlığını korumaya yardımcı olur

Bebeğinizin kemik sağlığını korumaya da yardımcı olur

Üregenital enfeksiyonların giderilmesinde ve bu sayede böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur

Vücutta ph değerlerini yönetmeyi sağlar ve alkalilik sağlar

Hamilelikteki şişen ayakların inmesine yardımcı olur. bunun için bu kaptaki ılık suyun içine bir kaşık limon suyu ekleyin ve ayaklarınızı bu suda dinlendirin.

Mide bulantısı, baş ağrısı, ödem, kramp ve baş dönmesinin geçirilmesinde size yardımcı olur.

Antioksidan etkisi fazladır.

Ateş, soğuk algınlığı, astım ve bazı hastalıkları kontrol altına alarak etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Hamilelikte limon suyunun yan etkileri zararları nelerdir?

Mide ekşimesi veya Gastrointestinal rahatsızlıkları tetikleyebilir. Diş sorunlarına neden olabilir. İçeriğindeki sitrik asit sebebiyle diş minesine zarar verebilir. Diş minesinde veya dokusunda değişiklik fark ederseniz bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Buzlu veya çok soğuk limon suları soğuk algınlığına ve öksürüğe sebep olabilir. Bu ihtimali mutlaka göz önünde bulundurun ve hafif ılık veya oda sıcaklığında su ile limon suyu tüketin.