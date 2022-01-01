Hamilelikte limon yemek, limon suyu içmek
Hamilelikte limon yenir mi, limonlu su içilir mi?
Limon suyu kesinlikle hamile kadınlar için güvenlidir ve düşüklere neden olmaz. Hamileliğiniz boyunca tüketebilirsiniz.
Hamilelikte Limon Suyunun Yararları
- Sabah bulantısını geçmesine neden olur
- Kan basıncını kontrol eder
- Hazımsızlığı giderir
- Kabızlığı giderir
- Bağışıklığı güçlendirir
- Kemik sağlığını korumaya yardımcı olur
- Bebeğinizin kemik sağlığını korumaya da yardımcı olur
- Üregenital enfeksiyonların giderilmesinde ve bu sayede böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur
- Vücutta ph değerlerini yönetmeyi sağlar ve alkalilik sağlar
- Hamilelikteki şişen ayakların inmesine yardımcı olur. bunun için bu kaptaki ılık suyun içine bir kaşık limon suyu ekleyin ve ayaklarınızı bu suda dinlendirin.
- Mide bulantısı, baş ağrısı, ödem, kramp ve baş dönmesinin geçirilmesinde size yardımcı olur.
- Antioksidan etkisi fazladır.
- Ateş, soğuk algınlığı, astım ve bazı hastalıkları kontrol altına alarak etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
Hamilelikte limon suyunun yan etkileri zararları nelerdir?
Mide ekşimesi veya Gastrointestinal rahatsızlıkları tetikleyebilir. Diş sorunlarına neden olabilir. İçeriğindeki sitrik asit sebebiyle diş minesine zarar verebilir. Diş minesinde veya dokusunda değişiklik fark ederseniz bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin. Buzlu veya çok soğuk limon suları soğuk algınlığına ve öksürüğe sebep olabilir. Bu ihtimali mutlaka göz önünde bulundurun ve hafif ılık veya oda sıcaklığında su ile limon suyu tüketin.