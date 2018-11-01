Hamilelikte iyot eksikliği

Araştırmalara göre yeterli iyot almayan hamilelerin bebeklerinde zeka düzeyi, ortalama 12 puan düşük bulundu. Gebelik ve emzirme dönemlerinde iyot ihtiyacı arttığı için takviye iyot alınmalı.

Anne karnındaki bebek kendi tiroid hormonlarını üretmeye 3. aydan itibaren başlıyor. Gebeliğin çok erken dönemlerinde bebeğin nörolojik gelişiminden annenin tiroid hormonları sorumludur ve ciddi iyot eksikliği bebekte kalıcı zeka geriliğine sebep olabilir. İyot yetersizliği dünyada halen önlenebilir zeka geriliğinin en önemli sebebidir.

Gebelerde ciddi iyot eksikliği düşük, ölü doğum, doğumsal sakatlıklar ve guatra sebep olabilirken, daha sonraki yıllarda ise beyin hasarı ve zihinsel geriliğe yol açmakta.

İyot eksikliğinin ayrıca sağırlık, cücelik, guatr, okul çağı çocuklarında gelişim geriliği, okul başarısızlığı, anlama ve öğrenme güçlüğüne sebep..

Taze sebzeler önemli iyot kaynağıdır; özellikle deniz ürünlerinde iyot fazlasıyla bulunmaktadır. Balık sık tüketilmelidir. Vitamin tabletlerinde iyot olmadığı için sofralarımızda iyotlu tuz kullanılması önemlidir. Ancak ülkemizde yaygın bir hata, genelde yemek pişerken ya da çok önceden tuz ilave edilmesidir; bu da tuzdaki iyodun uçup gitmesine sebep olmaktadır. Yemek ocaktan alınmadan hemen önce, tuzu eklenmelidir.