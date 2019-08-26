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Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi? Hamilelikte ishalin neden olur? Hamilelikte ishal tehlikeli mi?

Hamilelikte ishal birçok anne adayında görülen biri durumdur. Vücuttaki hormonal değişiklikler ve çeşitli etkenler sindirim sisteminin bozulmasına neden olabilir. Bu durumda annelerin en çok korktuğu şey ise bebeğime bir zarar gelir mi kaygısı. Hamilelerde ishal anne adayının durumuna göre değişse de uzun süren durumlarda mutlaka doktorunuza başvurun. Bu yazımızda gebelikte ishali tüm yönleriyle ele alacağız.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56
Hamilelikte ishal bebeği etkiler mi? Hamilelikte ishalin neden olur? Hamilelikte ishal tehlikeli mi?

Anne adayı ishal sürecinde kaybettiği elektrolitlerin yerine konması özellikle önemlidir. Su kaybının önlenmesi için bol su tüketimi elzemdir. Hamilelikte içilen suyun temiz olması da kritik önem taşımaktadır.

HAMİLELİKTE İSHAL NEDEN YAŞANIR?

Beslenme düzenindeki değişiklikler

Birçok kadın gebe olduğunu öğrenmesiyle birlikte beslenme düzeninde değişiklikler yapar. Bu ani değişim ishale neden olabilir.

Yeni gıda hassasiyeti

Gün geçtikçe büyüyen bir karna ek olarak vücutta bazı değişiklikler olur. Gıda hassasiyeti de bu değişikliklerden biridir. Daha önce sizi hiç rahatsız etmeyen gıdalar, hamilelikle birlikte gaza, bozuk mideye ve ishale sebep olabilir.

Doğum öncesi vitaminleri

Doğum öncesi vitaminleri almak büyüyen bebeğiniz için olduğu kadar sizin sağlığınız için de iyidir ancak bu vitaminler mideyi bozarak ishale sebep olabilir. Tabi bu vitaminlerin doktor kontrolünde olması kritik önem taşımaktadır.

Hormon değişiklikleri

Hormonlar sindirim sistemini yavaşlatarak kabızlığa neden olabildiği gibi sindirim sistemini hızlandırıp ishale de neden olabilir. Hormonlarla bağlantılı ishal ileri hamilelik haftalarında daha sık görülmektedir.

GEBELİKTE İSHAL NASIL ÖNLENİR?

Gebelikte ishalden korunmak için beslenme büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda içtiğiniz suyun temiz olması önemlidir. Sebze ve meyvelerin yıkanması da elzemdir. Özellikle ıspanak, marul gibi yeşillikler ekstra bir özenle yıkanmalıdır. Gerekirse sirkeli suyla temizlenmelidirler. Ürünlerin son kullanma tarihi de oldukça önemlidir. Pastörize olmayan süt ve süt ürünleri ile taze olmayan peynirler tüketilmemelidir. Et, yumurta, salam, sosis, pastırma, sucuk, jambon gibi besinler kesinlikle çiğ tüketilmemelidir.  Hijyenik olduğundan emin olmadığınız yerlerde yemek yemeyiniz. İshal durumunda bağırsağı yormayacak yiyecekler tüketiniz.

İSHAL BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hamilelik döneminde görülen ishallerin bir kısmı basit ve zararsızdır. Lakin uzun süren ishallerde mutlaka ama mutlaka doktora görünülmelidir. Bu nedenle hamilelikte yaşanana ishaller çoğunlukla bebeğe zarar vermez. Anne adayında ciddi bir sıvı kaybı ile seyreden ishallerde bebek etkilenebilir. Bu nedenle anne adayının ciddi derecede sıvı kaybettiği ishallerde doktora başvurulmalıdır.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:56
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