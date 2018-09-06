THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak gerekir mi?

Baby Center uzmanları, hamilelikte astım ilaçlarının kullanılması hakkında önemli bilgiler verdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 18:55
Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak gerekir mi?

Baby Center uzmanları, hamilelikte astım ilaçalarının kullanılması hakkında şunları söyledi:

Hamilelikte astım ilaçlarının alınmasının güvenli olduğunu gösteren pek çok araştırma yapılmıştır. Genellikle sorun teşkil etmeyen bu ilaçlar yine de kontrol altında alınmalıdır. Hamilelik söz konusu olduğunda doktorunuzla mutlaka görüşmeniz gerekir.

Hamilelikte yapabileceğiniz en iyi şey astımı kontrol altında tutmaktır. Yoğun ataklardan kaçınmak ve oksijen seviyesini normalde tutmak önemlidir. Aksi takdirde bebeğiniz de zarar görebilir.

Astım genellikle hamilelikte durağan hale gelen bir rahatsızlıktır. Nadiren daha da kötüleştiği de görülebilir. Ancak bunun en temel nedeni ilaçların aksatılmasıdır.

Doğum esnasında ise astım atakları görülme sıklığı çok azdır.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 18:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanser olmadan bakım yapın
    1. Kanser olmadan bakım yapın
    2. ABD'de silahlı saldırı! Yaralılar var
    3. Başkan Erdoğan ortak basın..
    4. Kazada yaralanan Halil Ünver hayatını..
    5. Düz tabanlı mısınız?
    6. Ayak ağrıları öldürebilir
    7. Ayakta şişmeler ağrılar ve tedavisi
    8. İstanbul'da helikopterin düşme anı..
    9. Uzmanınından D vitamini için tavsiyeler
    10. Karın neden guruldar?
    11. Bohça böreği nasıl yapılır?
    12. Ejder meyvesi göz sağlığı için faydalı!
    13. Uyku problemi çekiyorsanız yasemin..
    14. Alkol meme kanseri yapıyor
    15. Hamilelikte astım ilaçlarını kullanmak..
    16. Sineklik temizliği için...
    17. Nerede o eski komşuluklar...
    18. UCM'den Arakanlı Müslümanlar için flaş..
    19. Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
    20. Eşinizle karşılıklı dua edin
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...