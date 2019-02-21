Hamilelik Okulunda 13’üncü dönem başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Ailemi Seviyorum’ projesi kapsamında hayata geçirilen Hamilelik Okulu’nda 13’üncü dönem eğitimleri başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ailemi Seviyorum projesi kapsamında hayata geçirdiği Hamilelik Okulu’nun13’üncü dönem eğitimleri başladı. Kent Konseyi’nde düzenlenen eğitimin ilk dersine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Başkan Osman Zolan, anne-baba adaylarına seslenerek, "Burada alacağınız bilgiler çocuğunuz ve kendi sağlınız açısından bir ömür boyu sağlıklı bir beraberlik için çok önemli. Allah’ım inşallah sağlıklı bir evlat versin size. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç, yuvanız şenlensin, gönlünüz feraha ersin" dedi.

Daha bilinçli ebeveyn olma yolunda hassasiyet gösteren kursiyerlere teşekkür eden Başkan Zolan, "Eksik bilgilerinizi burada öğreneceksiniz. Baba adaylarının kursumuza katılması da önemli. Onların da bilmesi gereken hususlar da var" diye konuştu.