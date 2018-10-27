Hamilelik döneminde kalsiyumun önemi

HAMİLELİKTE KALSİYUMUN ÖNEMİ

Kalsiyum alımı, sağlık için önemli. Ancak, gebelik döneminde kalsiyum alımının önemi bir kat daha artıyor. Kalsiyum alımının yeterli olmaması durumunda bebeğin gelişimi ve sağlığı olumsuz etkileniyor. Bebek, annenin kalsiyum durumu yetersiz olduğunda yine de kalsiyum alımına devam eder. Annenin kemik depolarında bulunan kalsiyumu tüketmeye devam eder. Bu durumun sonucunda anne adayında kalsiyum yetersizliği ortaya çıkar ki bu da kısa zamanda annenin spazm tarzında kasılmalar yaşamasına neden olur. İlerleyen zamanlarda kemiklerdeki kalsiyum deposunun harcanması sonucunda kemik erimesi riski artar. Uzmanlar, hamilelik döneminde anne adaylarının günlük ortalama 1200 miligram kalsiyum alması gerekiyor. Bilindiği gibi kalsiyumun en iyi kaynakları süt ve süt ürünleridir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE KALSİYUM ALIMI

Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin gelişimi, sağlığı ve korunması bakımından temel maddedir. Aynı zamanda kan pıhtılaşmasının sağlanmasında önemli görevler üstlenir. Kanda her zaman belli miktarda serbest kalsiyum bulunur. Vücut ihtiyaç duyduğunda gerekli olan kalsiyum kemiklerdeki depolardan sağlanır. Dolayısıyla anne adayının bebeğin iskelet sisteminin gelişmesi ve dişlerinin gelişimi için yeterli kalsiyum alması gerekir. Bu ihtiyacın karşılanması anne adayının düzenli kalsiyum alımına dikkat etmelidir. Biraz öncede bahsedildiği gibi süt kesinlikle tüketmelidir. Bunun dışında kahvaltılarda peynir mutlaka sofrada olmalı. Öğlen bir bardak ayran, yine öğünlerde yoğurt tüketilmesi önerilir. Anne adayının kalsiyum içeren besin ve gıdaları yeteri kadar tüketmemesi, D vitamini ve magnezyum eksikliği yaşaması, yüksek sodyum tüketimi ( çok fazla tuz kullanmak ), kronik böbrek hastalığı durumlarında kalsiyum eksikliği yaşanır.

KALSİYUM ALIMI İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİDİR?

Ceviz, badem gibi kuru yemişler, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, balık ve et kalsiyum bakımından oldukça zengin besinlerdir. Öğünlerde bu besinlerin tüketilmesi önemli ve gereklidir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE KALSİYUM İLACI

Gün içerisinde yeterli kalsiyum miktarını alan anneler için ayrıca kalsiyum ilaç takviyesi almasına gerek yoktur. Ancak, anne adayı, besin ve gıdalarla yeterli miktarda kalsiyum alamıyorsa ek kalsiyum ilaç takviyesi gerekli olur. Hamilelik dönemi boyunca doktorun reçete ettiği multi vitamin hapları kalsiyum içermektedir. Bu haplarda genellikle kalsiyum oranı 125 mg civarındadır. Elbette, yalnızca bu haplar günlük kalsiyum miktarını karşılamaya yetmez. Bu nedenle anne adayları besin ve gıdalarla kalsiyum almak durumundadırlar.