Hamileler baklava tüketebilir mi? Hamilelikte tatlı krizlerine iyi gelen besinler

Anne bebek sağlığı bakımından hamilelik döneminde tüketilen besinlere dikkat edilmelidir. Her ne kadar gebelik şekerinin tatlı tüketimiyle direkt olarak bir ilgisi bulunmasa da yoğun şeker içeren tatlılardan uzak kalmak önemlidir.

Hamilelik döneminde diyabet görülme riski yüksektir. Bu nedenle anne adayının özellikle yapay şeker içeren yiyecek ve içeceklerden uzak kalması gerekmektedir. Hamilelikte kan şekerinin yüksek olması birçok anormal durumu da beraberinde getirmektedir Yüksek şekere bağlı düşük riski, 7. ay ve sonrasında görülen ani bebek ölümleri, iri bebeğe bağlı zor doğum gibi risklerden korunmak için anne adayının yaşam tarzına ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Hamileler tatlı tüketebilir mi?

Gebelikte aşerme döneminin olmasıyla birlikte direk yasaklamayan uzmanlar, bu dönemde olabildiğince doğal gıdalarla yapay şeker ve tatlılardan uzaklaşmak gerektiğini bildirdi. Olabildiğince az tüketilmesi gereken baklava ve benzeri şerbetli tatlılar için uyaran uzmanlar, bu besinleri az miktarda tutmak gerektiğini, besin değerinin olmadıklarını ve aşırı kilo aldırabileceğini belirtti. Fazladan alınan kilo, anne adaylarının sağlıklı yapısı için istenmeyen durumlar arasında yer almaktadır.

Gebelikte Şekere Dikkat

Gebelik şekeri (gestasyonel diyabet), daha önceden diyabeti bulunmayan bir kadında, gebeliğin ikinci yarısından sonraortaya çıkan ve bebeğin doğumu ile birlikte ortadan kaybolan geçici diyabet şeklidir. Gebelik seyrinde yükselen hormonlar dokularda insülin direncine neden olur. Bir yandan da anne karnındaki bebeğin büyüme ve gelişmesi için annenin insülin gereksinimi artar. Sonuçta kan şekeri yükselir.

Gebe kadınların yalnızca %2-4’ünde görülür. Genellikle gebeliğin 24.-28. haftalarında ortaya çıkar. Daha sonraki gebeliklerde tekrarlama riski çok yüksektir. Gebelik diyabeti geçirmiş olan kadınlarda daha sonraki yıllarda kalıcı tip 2 diyabet gelişme riski oldukça yüksektir.

Tatlı krizine iyi gelen besinler

Baklava ve şerbetli tatlıların yerine tüketilmesi gereken yiyecekleri açıklayan uzmanlar, öncelikle 3 öğünden fazla 5-6 öğün yenmesi gerektiğini bildirdi. Tuz tüketiminin azalmasıyla birlikte tatlıların da tüketiminin en aza indirgenmesi için, mineral ve vitamin yönünden zengin olan meyve ve sebze tüketiminin artması gerektiği ifade edildi.

Hamilelerin kendini şekerden koruması için, meyveli yoğurt tüketimi öneriler arasındadır.

Kuru kayısı, kuru incir, hurma, kuru üzüm gibi kuru meyveler de tatlı isteğinizi bastırır.

Beyaz un kullanmadan yulaf kuru meyveler ve kuru yemişlerle tatlı ve kurabiyeler hazırlayabilirsiniz.

Hurmayla lezzetlendirilen basit ama şekersiz tatlı tarifleri, kan şekerini yükseltmeye yardımcı olacaktır.

Balkabağı, yavaş yavaş vücutta sindirilir ve böylece şekerin kana daha dengeli ve istikrarlı şekilde karışmasını sağlar.

Fındık ve fıstık ezmesini günde en fazla 2 yemek kaşığı olacak şekilde, tam tahıllı bir dilim ekmek üzerinde birkaç tane çilekle birlikte tüketebilirsiniz.

Ani tatlı krizlerinde vanilya özünü çay ya da kahvelerinize ekleyebilirsiniz.

Tatlı yerine yine de çok canınız çektiyse bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Nasıl Beslenmeli?

Gestasyonel diyabet tedavisinde öncelikle diyet uygulanır, insülin tedavisine geçmeye gerek kalmaz. Diyet tedavisi ile amaç kan şekeri seviyelerini normal sınırlarda tutacak ancak fazla kilo alımı ve yetersiz beslenmeye neden olmayacak en uygun kalori alımını sağlamaktır. Anne adayının gebelikten önceki kilosu, gebelikte diyabet tanısı aldığı andaki kilosu, fiziksel aktivite düzeyi ve alışkanlıkları dikkate alınarak en uygun beslenme şekli ve diyet listesi oluşturulur. Kan şekeri düzeyi diyet ve egzersiz ile kontrol altına alınamıyorsa zaman kaybetmeden insüline başlanmalıdır.

Kesinlikle basit şeker içeren gıdaları beslenme programında bulundurmamalı. Bunlar kolalı içecekler, çikolata, pasta, kek, tatlı, şekerleme tarzı gıdalardır. Ayrıca vücutta şekere dönüşen, nişastadan zengin yiyecekleri (patates, havuç, börek, pirinçli gıdalar)de belirli ölçülerde ve nadir olarak tüketilmeli. Meyveler belli miktarda yenilmeli, çünkü bunların içinde karbonhidrat bulunur. Porsiyon olarak gün içine bölerek tüketmek gerekir.

Gebelere ve gebelikte şeker hastalığı olanlara egzersiz, jimnastik, yürüyüş önerilir, aç karnına bu aktivitelerin yapılması şeker dengesini daha çok bozar. Bu nedenle ara öğünden 30 dakika, ana yemekten 60 dakika sonra egzersize başlanmalıdır.

Gebelik şekeri ciddi problemlere yol açabilmesine karşın erken tanı ve gerekli önlemlerin alınması ile sağlıklı bir doğum ve bebek ile mutlu sona ulaşılabilir.

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