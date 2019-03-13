0553 313 94 23

Hamas'tan tüm dünyadaki Müslümanlara kritik çağrı

İşgalci İsrail'in Kubbet'us Sahra'ya baskın düzenlemesi ile Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırmasına tepkiler çığ gibi artarak devam ederken; Hamas, Müslümanlarıdünyadaki tüm özgür insanlarla birlikte İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesine karşı sert bir duruş sergilemeye çağırdı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:45
Hamas'tan tüm dünyadaki Müslümanlara kritik çağrı

İşgal rejimi İsrail'in Kudüs'de estirdiği 'teröre' tepkiler sürüyor. İslami Direniş Hareketi (HAMAS), Kubbet'us Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırıp, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapatmasına büyük tepki gösterdi. Hamas, işgal altındaki Batı Yaka, Kudüs ve diğer Filistin topraklarındaki Filistinlileri, Mescid-i Aksa ve El Aksa Camii'ni savunmaya ve İsrail'in kutsal alanı kapatma kararına karşı koymaya çağırdı.

"Müslümanlar derhal hareket etmek zorunda"

Hamas, Arap ve İslam halkını, dünyadaki tüm özgür insanlarla birlikte İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesine karşı sert bir duruş sergilemeye çağırdı.

Hamas, “Arap ve Müslüman milletler, İsrail'in Kudüs, sakinleri ve kutsal yerlere yönelik ihlallerini ve saldırılarını durdurmak için derhal hareket etmek zorunda” dedi.

Hamas yayımladığı bildiride, “Filistin halkı, El Aksa Camii'nde yeni bir gerçeklik empoze etmeye ve kutsal bileşime erişme haklarını inkar etmeyi amaçlayan İsrail önlemlerini durdurmaya kararlı” dedi.

"Amerika'nın cesaretlendirmesi İsrail'in saldırganlığını artırdı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız" demişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:45
  1. İsrail
  2. İslami Direniş Hareketi (HAMAS)
  3. Kubbet'us Sahra
  4. Mescid-i Aksa
  5. işgal altındaki Batı Yaka
  6. Kudüs
  7. El Aksa Camii
  8. Hamas
  9. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  10. Harem-i Şerif

YORUM YAZ

  • İrfan bıyıklıİrfan bıyıklı13 dk önce
    Kısasa kısas bizde onların kiliseleri ne aynısını yapalım birde onlar ne diyecek ona bakalım ve tüm israil mallarına boykot koyalım başka bu şerefsizler yola gelmez bunlar iyi niyetten hoşgörüden anlamaz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Zafer Çika'nın naaşı yakınlarına teslim edildi
  1. Zafer Çika'nın naaşı yakınlarına..
  2. Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun..
  3. Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor..
  4. Vestel ürettiği ürünün yüzde 80'ini..
  5. En fazla kazandıran yatırım fonları
  6. Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar..
  7. Yatırım fonu istatistikleri
  8. Esed rejimi Türkmendağı'nı vuruyor
  9. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık..
  10. Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını..
  11. Sakarya’nın en modern kütüphanesi açıldı
  12. Antalyaspor’un milli gururu
  13. Kayısı hırsızı jandarma tarafından..
  14. Karaköprü’de modern sağlıklı yaşam..
  15. WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların..
  16. Selçuklu’da 43 proje daha hayat bulacak
  17. Yücel İldiz: Kayba tahammülümüz yok
  18. Rektör Bağ ‘Tıp Bayramı’nı kutladı
  19. Uçak kazası sonrası Etiyopya'dan flaş..
  20. Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek
  21. Kızılay Şube Başkanı Yalçın’dan işçi..
  22. Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
  23. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
  24. Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer..
  25. Pursaklar'da toplu açılış töreni
  26. Huawei'den yüzde 40'a varan..
  27. İsrail Mescidi Aksa'ya saldırmıştı.....
  28. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
  29. Vali Güzeloğlu, Dicle’de kanaat..
  30. Soylu’dan Başkan Aktaş’a büyük övgü
Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

Günün Karikatürü

13 Mart 2019
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!