Hamas'tan tüm dünyadaki Müslümanlara kritik çağrı

İşgal rejimi İsrail'in Kudüs'de estirdiği 'teröre' tepkiler sürüyor. İslami Direniş Hareketi (HAMAS), Kubbet'us Sahra'ya baskın düzenleyen İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlilerine saldırıp, Harem-i Şerif'in bazı kapılarını kapatmasına büyük tepki gösterdi. Hamas, işgal altındaki Batı Yaka, Kudüs ve diğer Filistin topraklarındaki Filistinlileri, Mescid-i Aksa ve El Aksa Camii'ni savunmaya ve İsrail'in kutsal alanı kapatma kararına karşı koymaya çağırdı.

"Müslümanlar derhal hareket etmek zorunda"

Hamas, Arap ve İslam halkını, dünyadaki tüm özgür insanlarla birlikte İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesine karşı sert bir duruş sergilemeye çağırdı.

Hamas, “Arap ve Müslüman milletler, İsrail'in Kudüs, sakinleri ve kutsal yerlere yönelik ihlallerini ve saldırılarını durdurmak için derhal hareket etmek zorunda” dedi.

Hamas yayımladığı bildiride, “Filistin halkı, El Aksa Camii'nde yeni bir gerçeklik empoze etmeye ve kutsal bileşime erişme haklarını inkar etmeyi amaçlayan İsrail önlemlerini durdurmaya kararlı” dedi.

"Amerika'nın cesaretlendirmesi İsrail'in saldırganlığını artırdı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor. Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın buna tepki göstermesi gerekiyor. Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucu İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz, peşindeyiz. Kutsal ve milli davalarımızı bırakmayız" demişti.