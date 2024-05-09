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Gündem Hamas'tan kritik çağrı: Havadan yardımları durdurun!
Gündem

Hamas'tan kritik çağrı: Havadan yardımları durdurun!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 21:26:00 -
Hamas'tan kritik çağrı: Havadan yardımları durdurun!

Hamas, katil İsrail'in insani yardımları engellediği Gazze'ye yönelik havadan yapılan yardımların can kaybına neden olması gerekçesiyle durdurulmasını istedi.

İsrail’in ablukası nedeniyle Gazze Şeridi’ne havadan yapılan yardımlarda sivil can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Gazze Şeridi’nin kuzeyine yapılan havadan yardım operasyonu sırasında paraşütün açılmaması sonucu yardım paletinin bir deponun içinde düşmesi sonucu 2 kişi daha hayatını kaybetti. Hamas, hava yardım operasyonları sonucu yaşanan kazalarda sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle söz konusu operasyonların durdurulmasını istedi.

"Vatandaşların hayatları için gerçek bir tehlike oluşturuyor"

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi Başkanı Salama Marouf yaptığı açıklamada, "Hava yoluyla yapılan yardımların vatandaşların hayatları için gerçek bir tehlike oluşturduğunu ve Gazze'nin kuzeyini saran gıda krizini hafifletmek için gerçek bir çözüm sağlamadığını yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kara geçişlerinin yeniden açılması çağrısında bulundu

Maruf, gıda sıkıntısının en yoğun yaşandığı kuzey Gazze'ye insani yardım ulaştırılabilmesi için kara geçişlerinin yeniden açılması çağrısında bulundu.

21 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’ne yapılan havadan yardımlar sırasında yaşanan kazalarda bugüne kadar 21 kişi hayatını kaybetti.

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