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Aktüel Hamas'tan Körfez ülkelerinden heyetlerin Aksa'ya İsrail korumasında girmesine tepki
Aktüel

Hamas'tan Körfez ülkelerinden heyetlerin Aksa'ya İsrail korumasında girmesine tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:44:02 -
Hamas'tan Körfez ülkelerinden heyetlerin Aksa'ya İsrail korumasında girmesine tepki

GAZZE (AA) - Hamas, Körfez ülkeleri heyetlerinin, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı İsrail koruması altında ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Körfez ülkelerinden heyetlerin Aksa'ya İsrail koruması altında ziyaret etmesini kınadı.

Kanu, "Bu kınanmış ziyaret, Arap ve İslam toplumlarının hislerini tahkir ediyor ve Siyonist işgal güçlerini Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarını artırmaları için teşvik ediyor." dedi.

Körfez heyetinin, İsrail koruması altındaki ziyaretini, "Filistin halkını ve Kudüslüleri sırtından vurmak" şeklinde nitelendiren Kanu, ayrıca bu ziyaretin, işgal güçlerinin yüzünü ve Müslümanların kutsal değerleri aleyhindeki suçlarını ağartmak için başarısız bir girişim olduğunu belirtti.

Kanu, İsrail'le normalleşmenin her türlüsünü durdurmak, Filistin meselesinin haklılığı ve Filistin halkının yanında durmak adına İslam toplumlarının birlik halinde çalışması için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas Sözcüsü, milyonlarca Filistinlinin Aksa'ya girişinin engellendiği bir zamanda gerçekleşen "normalleşme ziyareti"nin, işgal güçlerine Filistin'in bir karış toprağında dahi meşruiyet vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezi'nin Facebook sayfasında dün yayınlanan görüntülerde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya giren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) heyetinin, cami cemaati tarafından dışarı çıkarılması yer almıştı.

Kayıtlarda bir Filistinlinin, tartıştığı BAE heyetini normalleşme taraftarı olmakla suçladığı, kendileriyle muhatap olmadığını söylediği ve Aksa'dan derhal çıkmalarını istediği görülüyor. Tartışmanın ardından BAE heyeti, camiyi terk etmek zorunda kalıyor.

Umman'dan geldiği belirtilen heyet de geçen hafta, Mescid-i Aksa'yı İsrail polisi korumasında ziyaret etmişti. Son zamanlarda Körfez ülkelerinden gelen heyetlerin Aksa'yı İsrail güvenlik güçlerinin kontrolünde ziyaret etmeye çalışmaları dikkati çekiyor.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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