Hamas’tan İran’a bölgesel yangını söndürme çağrısı: Komşuları hedef almayın

Ortadoğu’da fitili ateşlenen "Büyük Dalga" operasyonu sonrası bölge ülkeleri arasındaki saflaşma ve karşılıklı misillemeler, Hamas’ı stratejik bir denge çağrısı yapmaya itti. Hamas, ABD-İsrail saldırganlığına karşı Tahran’ın yanında dururken, aynı zamanda savaşın bölgesel bir kardeş kavgasına dönüşmemesi için kritik bir "itidal" uyarısında bulundu.

Hamas, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran'ın da misillemelerinin ardından bölgede tırmanan gerilime ilişkin, bölge ülkelerine “saldırıların durdurulması için işbirliği yapma”, İran’a ise “komşu ülkeleri hedef almama” çağrısında bulundu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, bölgede süren savaşın büyük kaygıyla takip edildiği belirtilerek, ABD-İsrail saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği, ayrıca bölge ve dünya güvenliği ile barışını tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın söz konusu saldırılara karşı uluslararası teamül ve hukuk çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla karşılık verme hakkı bulunduğu vurgulandı.

Hamas, “İslam ümmetinin ve bölgenin çıkarının bu savaşın durdurulmasında” olduğunu belirterek, tüm devletler ve uluslararası kuruluşlara çatışmaların derhal sona erdirilmesi için çalışma çağrısı yaptı.

Açıklamada, İran’a komşu ülkelerin hedef alınmaması istenirken, bölge ülkelerine de “ABD-İsrail saldırganlığını durdurmak için ortak hareket etme” çağrısında bulunuldu.