SON DAKİKA
Hamas'tan İran'a bölgesel yangını söndürme çağrısı: Komşuları hedef almayın
Hamas’tan İran’a bölgesel yangını söndürme çağrısı: Komşuları hedef almayın

Hamas, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarının ardından yükselen tansiyona dair yazılı bir açıklama yayımladı. İran’ın meşru müdafaa hakkını savunan Hamas, buna rağmen Tahran yönetimine ‘komşu ülkeleri hedef almama’ çağrısı yaparken; bölge devletlerini de ABD-İsrail zorbalığına karşı tek vücut olmaya davet etti.

Ortadoğu’da fitili ateşlenen "Büyük Dalga" operasyonu sonrası bölge ülkeleri arasındaki saflaşma ve karşılıklı misillemeler, Hamas’ı stratejik bir denge çağrısı yapmaya itti. Hamas, ABD-İsrail saldırganlığına karşı Tahran’ın yanında dururken, aynı zamanda savaşın bölgesel bir kardeş kavgasına dönüşmemesi için kritik bir "itidal" uyarısında bulundu.

Hamas, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran'ın da misillemelerinin ardından bölgede tırmanan gerilime ilişkin, bölge ülkelerine “saldırıların durdurulması için işbirliği yapma”, İran’a ise “komşu ülkeleri hedef almama” çağrısında bulundu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, bölgede süren savaşın büyük kaygıyla takip edildiği belirtilerek, ABD-İsrail saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği, ayrıca bölge ve dünya güvenliği ile barışını tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İran’ın söz konusu saldırılara karşı uluslararası teamül ve hukuk çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla karşılık verme hakkı bulunduğu vurgulandı.

Hamas, “İslam ümmetinin ve bölgenin çıkarının bu savaşın durdurulmasında” olduğunu belirterek, tüm devletler ve uluslararası kuruluşlara çatışmaların derhal sona erdirilmesi için çalışma çağrısı yaptı.

Açıklamada, İran’a komşu ülkelerin hedef alınmaması istenirken, bölge ülkelerine de “ABD-İsrail saldırganlığını durdurmak için ortak hareket etme” çağrısında bulunuldu.

Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız
Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız

Gündem

Hamas’tan Akit’e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız

HAMAS'tan uluslararası topluma acil çağrı!
HAMAS'tan uluslararası topluma acil çağrı!

Dünya

HAMAS'tan uluslararası topluma acil çağrı!

Hamas lideri suikastla şehid edildi!
Hamas lideri suikastla şehid edildi!

Dünya

Hamas lideri suikastla şehid edildi!

