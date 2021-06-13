Hamas'tan ilk açıklama: Netanyahu'nun düşüşü...

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, işgalci siyonist İsrail'de Gelecek Var ve Yamina partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden 'teröristbaşı' olarak tanınan Başbakan Binyamin Netanyahu döneminin sona ermesini değerlendirdi.

"İsrail'deki iktidar değişikliğini önemsemediklerini" kaydeden Ebu Zuhri, "İsrail, Filistinlilerin haklarına el koyma ve öldürme politikalarında birleşiyor. Netanyahu'nun düşüşü, direnişin Kudüs'ün Kılıcı savaşında kazandığı zaferin sonuçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuştu

İşgalci terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

Gazze'deki saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti. Filistin direniş hareketleri ise İsrail'in saldırılarına karşı Tel Aviv dahil olmak üzere birçok kenti füzelerle hedef almıştı.

İsrail'de Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, bu akşam 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle güven oyu almış ve 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ermişti.