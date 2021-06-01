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Dünya HAMAS'lı Milletvekili Fethi el-Karavi: "Topraklarımızı müdafaa etmekten başka seçeneğimiz yok"
Dünya

HAMAS'lı Milletvekili Fethi el-Karavi: "Topraklarımızı müdafaa etmekten başka seçeneğimiz yok"

Filistin Parlamentosu HAMAS hareketi milletvekillerinden Fethi el-Karavi, türlü zulümlere maruz kalan Filistin halkının, topraklarını müdafaa etmekten başka seçeneği olmadığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 22:58:00 -
HAMAS'lı Milletvekili Fethi el-Karavi: "Topraklarımızı müdafaa etmekten başka seçeneğimiz yok"

Toprak meselesinin, çok hassas olduğunu ve Filistinlilerin ruhunu temsil ettiğini aktaran el-Karavi, zor kullanmak suretiyle mukaddes topraklara yerleşen Yahudi gasıpların vahşetine karşı Filistin topraklarını himaye etmenin dini görev olduğunu dile getirdi.

HAMAS'lı Milletvekili, işgalcilerin sistematik saldırılarının, Filistinlileri korkutmayı ve sindirmeyi amaçladığını, aynı zamanda Filistin gerçekliği için de tehdit oluşturduğunu sözlerine ekledi.

HAMAS'ın önemli isimlerinden el-Karavi açıklamasında, "İşgalciler refah ve özgürlük içinde yaşıyorlar ve kimse onlara karışamıyor. Keza uzaktan yakından onlara saldıran kimse de bulunmuyor. Bu durum Yahudi işgalcileri, Filistinlilere karşı açık ve doğrudan saldırganlık seviyesine taşıdı." ifadelerini kullandı.

Siyonist işgal rejiminin 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 270'ten fazla yasa dışı merkezi bulunuyor. Bu bölgelerde ikamet eden 700 bine yakın Yahudi, işgalin boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim merkezleri yasa dışı kabul ediliyor. 

 

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