HAMAS’ın o yetkilisi açıkladı: İsrail müzakereler için yalvardı!

En-Nunu, Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun etki ve sonuçlarının önceki tüm çatışmalardan farklı olduğunu belirterek, siyasi ve askeri başarıya dikkat çekti.

Yazılı açıklamada bulunan en- Nunu, Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun, bölgesel atmosferin yanı sıra HAMAS’ın bölgesel ve uluslararası konumuna net yansımaları olduğunun altın çizdi.

Heniyye'nin çatışmalar öncesi ve sonrasında birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran en-Nunu, bu görüşmelerin çok önemli meyveler verdiğini vurguladı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Mısır ve Katar’ın, ateşkesin sağlanması ve devamlı hale getirilmesinde aktif rol oynadığı ve işgalci rejimin, müzakerelerin başlaması için adeta yalvardığı kaydedildi.