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Dünya HAMAS’ın o yetkilisi açıkladı: İsrail müzakereler için yalvardı!
Dünya

HAMAS’ın o yetkilisi açıkladı: İsrail müzakereler için yalvardı!

HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, işgal rejiminin 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta tek taraflı ateşkesin imzalamasıyla sonlandırdığı saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 03:30:00 -
HAMAS’ın o yetkilisi açıkladı: İsrail müzakereler için yalvardı!

En-Nunu, Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun etki ve sonuçlarının önceki tüm çatışmalardan farklı olduğunu belirterek, siyasi ve askeri başarıya dikkat çekti.

Yazılı açıklamada bulunan en- Nunu, Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun, bölgesel atmosferin yanı sıra HAMAS’ın bölgesel ve uluslararası konumuna net yansımaları olduğunun altın çizdi.

Heniyye'nin çatışmalar öncesi ve sonrasında birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran en-Nunu, bu görüşmelerin çok önemli meyveler verdiğini vurguladı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Mısır ve Katar’ın, ateşkesin sağlanması ve devamlı hale getirilmesinde aktif rol oynadığı ve işgalci rejimin, müzakerelerin başlaması için adeta yalvardığı kaydedildi. 

 

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Yorumlar

Muhammed

Bu ne büyük bir ahmaklık idi. Siyonist açıklarını kapamak için sadece zamana kazanmak ve daha sert ve güvenli saldırmak için süre kazanmaya çalıştı. Zafer kazanmak istiyorsak devam etmeli idik.
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Recepali

Buna ne filistinliler nede israil inanır.  
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