HAMAS lideri: İsrail ve Filistin arasında bir çatışma çıkarsa bölgenin çehresi değişebilir!

HAMAS'ın Gazze lideri Yahya es-Sinvar, direnişin Mescid-i Aksa'yı koruyabilecek güçte olduğunu, bunu da "Kudüs Kılıcı" savaşında kanıtladığını belirtti.

Gazze'deki üniversitelerde bulunan yazar, akademisyen ve profesörlerle bir araya gelen Sinvar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, direnişin tarihi başarısına dikkat çekti.

İşgal rejimine hezimet yaşattıklarını belirten Sinvar, "israil ile çatışma tekrar patlarsa Ortadoğu'nun şekli şimdi olduğundan farklı olacak." dedi.

Kudüs Kılıcı savaşında son füze saldırısında tüm eski füzeleri fırlatmayı amaçladıklarını vurgulayan Sinvar, direnişin kuşatmayı kırdığını söyledi.

İşgal rejimine karşı kullanılan füzelerin eski olduğunu, daha büyük füzelerin kullanılmadığını ifade eden Sinvar, işgal rejimiyle yapılan normalleşmeye tepki gösterdi.

21 Mayıs'tan önce yapılan hiçbir şeyin geçerli olmadığının altını çizen Sinvar, direnişin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.