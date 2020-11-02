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Aktüel Hamas: İsrail hapishanelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış, kasıtlı ihmalin boyutunu ortaya koyuyor
Aktüel

Hamas: İsrail hapishanelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış, kasıtlı ihmalin boyutunu ortaya koyuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:19:28 -
Hamas: İsrail hapishanelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış, kasıtlı ihmalin boyutunu ortaya koyuyor

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın, kasıtlı ihmalin boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, işgal güçlerine ait hapishanelerdeki tutuklular arasında artan Kovid-19 vakalarının, sistematik hedef alma politikasının bir parçası olarak tutukluların maruz kaldığı kasıtlı ihmalin boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Salgının önlenmesi ve hastalıktan korunma konusundaki bu sorumsuzluğun, tutuklular aleyhindeki kasıtlı tıbbi ihmal politikasının bir uzantısı olduğunu kaydeden Kasım, bu ihmal politikasının, işgal güçlerinin hapishanelerinde yüzlerce tutuklunun ölümüne neden olduğunu aktardı.

Kasım İsrail hapishanelerindeki tutukluların hayatlarının sorumluluğunun, işgalci İsrail Cezaevleri İdaresi ile ona arka çıkan Siyonist hükümetine ait olduğunu ifade etti.

Hamas Sözcüsü Kasım, uluslararası ve insan hakları kurumlarına da tutukluların yaşamları karşısındaki sorumsuzluğun durdurulması için işgal güçlerine ciddi şekilde baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden gün içerisinde yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gilboa hapishanesindeki 12 Filistinli tutuklunun Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, yaklaşık 360 kişinin tutulduğu hapishanede, Kovid-19 vakalarının yükselmesinden endişe duyulduğu belirtilmişti.

Son vakalarla birlikte İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutukluların sayısının 41'e yükseldiği aktarılmıştı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hala 39'u kadın, 155'i çocuk olmak üzere 4 bin 400'e yakın Filistinli bulunuyor.

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