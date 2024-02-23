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Gündem Hamas heyeti Kahire'den ayrıldı!
Gündem

Hamas heyeti Kahire'den ayrıldı!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 15:42:00 -
Hamas heyeti Kahire'den ayrıldı!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin liderliğindeki Hamas heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldı.

Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti, Kaihire'de 3 gün süren görüşmeler gerçekleştirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre heyet, İsrailli yetkililer ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını da içerecek ateşkes anlaşması ele alındı.

Ayrıca Gazze'nin kuzeyine insani yardım tedariki ve İsrail güçlerinin son haftalarda Müslümanların ibadet etmesini kısıtlama getirdiği Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da devam eden gerginlikler de tartışıldı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla çalışmalar hız kazanacak!

Gazze'deki krize çözüm arayan uluslararası arabulucuların esir takası anlaşması için Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu gerçekleştirilecek görüşmelerde ise yeni bir teklif sunması bekleniyor.

ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki savaşı durdurmak için haftalardır diplomasi trafiğini sürdürürken, Ramazan ayının yaklaşmasıyla çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
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