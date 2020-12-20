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Aktüel Hamas: BAE, Filistinlilerin haklarına karşı, İsrail'in yanında hareket ediyor
Aktüel

Hamas: BAE, Filistinlilerin haklarına karşı, İsrail'in yanında hareket ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:35:40 -
Hamas: BAE, Filistinlilerin haklarına karşı, İsrail'in yanında hareket ediyor

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Filistinlilerin haklarına karşı İsrail'le yan yana hareket ettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BAE'li bazı yetkililerin gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaptıkları açıklamalar sınırı aştı. Bu açıklamalar, BAE'nin, Filistinlilerin haklarının ve bölge halklarının çıkarlarının karşısında ve İsrail'le yan yana hareket ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, bu tutumun, BAE'nin İsrail'e verdiği sınırsız desteği yansıttığını kaydetti.

Son dönemde İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin destek açıklamaları yapan BAE'lilere ait videolar sosyal medyada sıkça gündeme gelmişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos’ta BAE 'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmasıyla alenileşmişti.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşmanın akabinde taraflar arasında resmi ve gayriresmî düzeyde ziyaretler gerçekleşmişti. BAE’li ve Bahreynlilerden oluşan bir grup 14 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Duvarı'nda Hanuka Bayramı’nın beşinci mumunun yakılması törenine katılmıştı.


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