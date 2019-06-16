Haluk Ulusoy hastaneye kaldırıldı! Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy, hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Haluk Ulusoy'un, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. A Haber'in haberine göre, Türkiye A Milli Takımı, Ulusoy döneminde 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yaşamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.