Haluk Ulusoy hastaneye kaldırıldı!
Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy, hastaneye kaldırıldı.16 Haziran 2019 Pazar 17:32
Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.
Bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Haluk Ulusoy'un, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
A Haber'in haberine göre, Türkiye A Milli Takımı, Ulusoy döneminde 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük başarısı yaşamıştı.
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