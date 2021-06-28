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Medya Haluk Piyes kimdir hangi dizilerde oynadı?
Medya

Haluk Piyes kimdir hangi dizilerde oynadı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mevlana dizisinin kadrosuna dahil olan Haluk Piyes'in kim olduğu, kariyeri merak edilmeye başladı. Peki, Haluk Piyes kimdir? Haluk Piyes kariyeri

Yeniakit Publisher
2021-06-28 19:34:00 -
Haluk Piyes kimdir hangi dizilerde oynadı?

Haluk Piyes 30 Mart 1975'te Almanya'da dünyaya geldi. Piyes, baba tarafından Kırşehir Çiçekdağlı, anne tarafından ise Mersin Tarsus'ludur. Almanya'da ilkokulda çok sevdiği Türk edebiyatı hocasının desteği ile tiyatro kurslarına gitti. Arkadaşlarının şiddete eğilim göstermesi üzerine hukuk okumaya karar verdi. Hukuk eğitimiyle birlikte tiyatro ve sinema eğitimi de alan Piyes, bu arada boks da yaptı. Bir ara fuarlarda sunuculuk yapan genç oyuncu, Los Angeles AFI'da 3 sene senaryo ve yönetmenlik, New York'ta ise Actors Studio'da Los Angeles HAW'da oyunculuk eğitimi aldı. Yabancılar, akıllarında kolayca tutabilmek için Luk Piyes demektedirler. Sosyal danışmanlığa devam eden Piyes, madde ve şiddet bağımlılığına karşı seminerler vermektedir.

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