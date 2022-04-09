Haluk Özdil 'petrol fiyatlarını uçuracak bir gelişme olacak' diyerek duyurdu! Bir kriz daha geliyor

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Asya kıtasında bir savaş tehlikesinin bulunduğunu ve bu durumun petrol fiyatlarını ve piyasaları tam anlamıyla etkileyeceğini söyledi.

Youtube kanalından konuşan Haluk Özdil, "ABD’nin içinde fanatik bir yapı var. Şimdi Asya politikalarını germek istiyorlar. Burada en fazla etkilenen ülkeler ulus devletleri olacak. Petrol fiyatları yükselecek ve canımızı fena halde yakacak. Bunun gıda sektörüne yansımasını da göreceğiz. ABD orada Hindistan ile Çin’in arasını açmaya, çatışma ortamına sürüklemeyi istiyor. Çin bu oyuna gelir mi bilinmez. Am hiç beklenmedik bir anda anında Çin, Tayvan’ı işgal edebilir. Bu Rusya’nın yaptığı gibi olmaz. Bu piyasaları altüst edecektir. Hong Kong’da mesela halen Çin’e karşı bir ayaklanma sürüyor. Bu durum ABD ve Batı’nın işine geliyor. Çünkü bunlar savaştan besleniyor. Çin’in aniden çok kısa sürede Tayvan’ı işgal etmesi tüm politik yapılarda deprem etkisi yapacaktır. Küçük bir grup uğruna tüm insanlık bu süreçten etkileniyor" ifadelerini kullandı.