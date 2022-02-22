Haluk Levent'ten ilginç çıkış: Ulan ne oluyor burada deyip…

Market zinciri Migros’taki ücret zamlarına karşı yapılan eylemlerde arabuluculuk yapan ve işçilerin taleplerinin karşılanmasını sağlayan sanatçı Haluk Levent, süreci ve yaşananları ilk kez anlattı.

"Ortalık gergindi. Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da 'Arabulucu olmamı ister misiniz?' dedim. 'Lütfen' dediler. Hem Migros'a gittim hem işçilere" diye konuşan Levent, "Dokuz gün görüşmelerle ve telefon trafiğiyle geçti. Dün (Önceki gün) 'Ahbap'ta buluşalım' dedim. 8.5 saat aralıksız tartışmadan sonra sorunu çözdük." ifadelerini kullandı.

Levent, "Görüşmeler hiç kopma aşamasına geldi mi?" sorusuna, "Üç kez. Bizde Gül abla var. 'Abla hemen kahve yolla, lokum getir, burası darmadağın oluyor' dedim" diye yanıt verdi.

"Bazı iş yerlerinde greve gittiğim için reklam kaybettiğim oldu. Bu bir risktir." diyen Levent, Yemeksepeti eylemlerinde de arabuluculuk yapabileceğini belirterek, "Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti'ni gitarla basabilirim. 'Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim' demeyi düşünüyorum" diye konuştu.