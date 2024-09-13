Haluk Levent, konserde kağıt helva sattı

AHBAP Derneği ile birlikte zor durumdaki insanlara yardımlar yaparak herkesin gönlünü fetheden ünlü şarkıcı Levent, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 'Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konser verdi. Konserde kağıt helva satıcısının, ürünlerini satamadığını gören Levent helvaları kendisi sattı.

AHBAP Derneği ile birlikte zor durumdaki insanlara yardımlar yaparak herkesin gönlünü fetheden ünlü şarkıcı Levent, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 'Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde konser verdi. Konserde kağıt helva satıcısının, ürünlerini satamadığını gören Levent helvaları kendisi sattı.

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen "Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

KONSERİ BIRAKIP KAĞIT HELVA SATTI

Levent, sahnede şarkı söylerken bir kağıt helva satıcısını gördü. Satıcının, ürünleri satamadığını gören şarkıcı sahneden indi. Helvaların bulunduğu tepsiyi başının üstüne koyup dolaşarak helva satışı yapan şarkıcı yine kalpleri fethetti.

"30 YILLIK KARİYERİMDE BİR İLK"

Konserin sonunda, Haluk Levent tüm kağıt helvaları satın alarak izleyicilere dağıtan Levent, "Sabahtan beri satmaya çalışıyordu kardeşimiz, ben de satmak istedim. 30 yıllık sahne kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaptım" dedi.