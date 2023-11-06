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Ekonomi Haluk Görgün Türkiye'nin hedefi ne açıkladı: Şimdi de 6 milyar dolar hedef bekleniyor! Türkiye'ye her an gelebilir!
Ekonomi

Haluk Görgün Türkiye'nin hedefi ne açıkladı: Şimdi de 6 milyar dolar hedef bekleniyor! Türkiye'ye her an gelebilir!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:40:00 - 2023-11-06 23:42:46
Haluk Görgün Türkiye'nin hedefi ne açıkladı: Şimdi de 6 milyar dolar hedef bekleniyor! Türkiye'ye her an gelebilir!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: hedefin 6 milyar dolarlık olduğu belirtiliyor. Sosyal medya hesabından ilgili flaş bir olay açıklama geldi. Milyarı aşkın potansiyel var.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün savunma sanayi ihracatına ilişkin önemli bilgiler verdi: Görgün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma Sanayiimizi uluslararası arenada büyütmeye devam ediyor, milli mühendislik sanatımızı gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamımızla yüceltiyoruz.
Türk savunma ve havacılık sanayii Ekim ayında 514 milyon 746 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

2023 yılının ilk on ayında savunma ve havacılık ihracatımız 4.3 milyar dolara ulaştı.

Yıllık 6 milyar dolar ise hedefimiz. Bu hedefimize tüm şirketlerimizle birlikte ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.
İhracat hedeflerimize giden yolda her zaman yanınızda ve omuz omuza olacağımızı asla unutmayın.

Bu başarıda emeği olan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum."
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