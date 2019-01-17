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Haluk Arslan kimdir nerelidir?

Haluk Arslan Saadet Partisi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Elazığ belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Haluk Arslan’ın kim olduğu araştırılıyor. Haluk Arslan kimdir? Haluk Arslan kaç yaşında? Haluk Arslan hangi görevlerde bulundu?

17 Ocak 2019 Perşembe 15:20
Haluk Arslan kimdir nerelidir?

Haluk Arslan Saadet Partisi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Elazığ belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Haluk Arslan’ın kim olduğu araştırılıyor. Haluk Arslan kimdir? Haluk Arslan kaç yaşında? Haluk Arslan hangi görevlerde bulundu?

Harita ve Kadastro Mühendisi olan Haluk Arslan 1971 Pertek doğumlu. Haluk Arslan, 2009 yılından bu yana Elazığ Belediye Meclisi Saadet Partisi üyeliği, 2011 yılından bu yana ise Saadet Partisi İl Başkanlığı Görevini yürütüyordu.

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri öncesi biri büyükşehir, 11 il, 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı daha belirlendi. Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ali Aktaş'ı aday gösterdi. Saadet Partisinin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu.

 

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:20
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Yalova
  4. Aksaray
  5. Sivas
  6. Niğde
  7. Kırşehir
  8. Kırklareli
  9. Elazığ
  10. Burdur
  11. Antalya
  12. Ağrı
  13. Haluk Arslan kimdir?
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