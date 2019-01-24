Halsizlik hissediyorsanız magnezyum eksikliğiniz olabilir! Magnezyum eksikliği nedir?

Magnezyum nedir?

Tohum ve sebzelerde klorofil kompleksi halinde bulunur. Günlük ihtiyaç 0,2-0,3 g kadardır. Eksikliğine nadiren rastlanır. Vücuttaki toplam magnezyum miktarı 20-30 g kadardır. Bunun % 60-70'i kemiklerde, % 1,5 oranında magnezyum fosfat (Mg3(PO4)2)halinde yer alır. Geri kalan kısmı yumuşak dokularda, diğer kısmı ise sıvılarda bulunur. Kan plazmasında 0,02-0,03 mg; eritrositlerde 0,06 mg bulunur. Plazmadaki magnezyumun üçte biri proteinlere bağlıdır.

Magnezyum eksikliğinin belirtileri nelerdir?

*Enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız,

*Kronik yorgunluk, halsizlik ve isteksizlikten yakınıyorsanız,

*Sebepsiz çarpıntı, baş dönmesi ve ani tansiyon yükselmeleri yaşıyorsanız,

*Tahammülsüz ve sinirli olmaya başladıysanız,

*Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız,

*Kolesterol değerleriniz yüksekse,

*İdrar söktürücü tansiyon ilaçları kullanıyorsanız,

*Böbrek taşı veya idrar yollarında kum şikayetleri yaşıyorsanız,

*Adet döneminiz şiddetli sancılarla geçiyorsa,

*Yoğun ve uzamış bir stresli dönemden geçiyorsanız

*Doktorunuz hipoglisemi yani kan şekeri düşmesinden şüphelendiyse, bu durum magnezyum eksikliği ile karşı karşıya olduğunuz anlamına gelebilir.

İşte magnezyum içeren besinler...

Ispanak: 100 gram Ispanak yaklaşık olatak 79 mg magnzeyum içerir. Magnezyum ve kalsiyum başta olmak üzere diğer mineraller açısından ıspanak oldukça zengindir.

Kabak: Çekirdeği: 100 gram kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının %65’ini karşılar. Fakat aynı miktarda kabak çekirdeği 446 kalori içerdiğinden dikkatli tüketilmelidir.

Balık (Uskumru): 100 gram balık ortalama 97 mg magnezyum içermektedir. Kalkanın %14’ü Tunanın %14’ü kalsiyum içerir.

Yeşil Fasulye: 100 gram haşlanmış yeşil fasulye günlük magnezyum ihtiyacının %5’ini karşılar. Yeşil fasulye aynı zamanda tiamin, riboflavin, kalsiyum, demir, potasyum, diyet lifi, A vitamini, C vitamini, K vitamini, folat ve manganez için çok iyi bir kaynaktır.

Pirinç: 100 gramlık piriniç ortalama 44 mg magnezyum içermektedir. Bunun yanında Bulgurun %15’i Karabuğfay’ın %13’ü, Arpanın %9’u ve Yulafın %7’i magnzeyum içermektedir.

Avokado: 100 gramlık avokado yaklaşık olarak 29 mg magnzeyum içerir.

Muz: 100 gramlık muz 27 mg magnezyum içermektedir.

Soya Fasulyesi: K vitamini, tiamin, riboflavin, demir, fosfor, potasyum ve bakır içeren soya fasulyesinin 100 gramı günlük magnezyum ihtiyacının %70’ini karşılar.

Düşük Yağlı Süt: 100 gram süt yalşaşık olarak 19 mg magnzeyum içerir. Bunun yanında kalsiyum mineralind eolduğu gibi magnezyum açısından diğer süt ürünleride yoğun miktarda bulunmaktadır.

Susam: 1 çorba kaşığı susam günlük magnezyum ihtiyacının %8’ini karşılayan 31.6 mg magnezyum içermektedir. Demir ve kalsiyum mineralleri bakımından da zengin olan susamın olumsuz yönü kalorisinin yüksek olmasıdır.

Kuru Meyveler: 100 gram kuru meyve yaklaşık olarak 68 mg magnzeyum içermektedir. Kuru eriğin %11’i, Üzümün %7’i magnezyum içerir.

Siyah Fasulye: 100 gram haşlanmış siyah fasulye günlük magnezyum ihtiyacının %17’ini karşılar. Siyah fasulye ayrıca protein, tiamin, manganez, fosfor, besin lifi ve folat içinde iyi bir kaynaktır.

Ay Çekirdeği: 1 avuç ay çekirdeği (28 gram) günlük magnezyum ihtiyacının %9’unu karşılar. Olumsuz yönü yüksek kalori ve yağ içermesidir.

Kaju: 28 gram kaju fıstığı günlük magnezyum ihtiyacının %20’sini karşılar.



Bitter Çikolata: 100 gramlık bitter çikolata yaklaşık olarak 327 mg magnezyum içermektedir.

Magnezyum eksikliği tedavisi nasıldır?

Magnezyum içeren ilaçların ya da multivitaminlerin doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce alınması, magnezyum düzeylerinin normal sınırların üzerine çıkmasına ve ishal, huzursuzluk, vücut sıcaklığında artış, sürekli uyku isteği gibi istenmeyen durumlara neden olabiliyor. Vücutta magnezuyum eksikliğine bağlı olduğu düşünülen belirtiler varsa, mutlaka doktora başvurulmalı ve doğru yöntemlerle magnezyum alımı sağlanmalıdır. Kanda serum seviyesinin ölçülmesi her zaman gerçek magnezyum düzeyini göstermeyebilir. İdeal olan idrarda veya hücre içi (kandaki mononükleer hücreler) düzeyin ölçülmesidir.