Halluks valgus ayak baş parmağımızın ayağımızın dışına doğru tarak kemiğinden itibaren çeşitli nedenlerle deforme olup açılmasıdır. Şekil ve görüntü bozukluğunun yanı sıra ayağımızda ağrıya sebep olup, yürüme kabiliyetimizi olumsuz yönde etkiler. Halluks valgus ameliyatı nedir nasıl yapılır?

En sık görülme yaşı ise 25-45 yaş aralığıdır. Bu hastalığın oluştuğu bireylerde ayak baş parmağı yanındaki parmağın üzerine çıkar ya da altına girerek ayağın şeklini bozar, baş parmağın arkası tarak kemiğinde çıkıntı, şişlik, kızarıklık ve nasır oluşması gibi belirtiler gösterir. Halluks Valgus hastalığının asıl tedavisi ameliyat ile yapılmaktadır. Hastanemizde bu ameliyat başarıyla uygulanmaktadır.