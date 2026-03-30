Ekonomi Hallerde büyük oyun! Fiyat artışlarının sebebi ortaya çıktı! Çifte fatura skandalı!
Hallerde büyük oyun! Fiyat artışlarının sebebi ortaya çıktı! Çifte fatura skandalı!

Ticaret Bakanlığı, hallerde yapılan denetimlerde bazı işletmelerin Hal Kayıt Sistemi’ne düşük fiyat girerek çifte fatura düzenlediğini, bu yolla vergi kaybına ve perakende fiyatların şişirilmesine neden olduğunu tespit etti. Usulsüzlük yapan firmalar hakkında cezai işlem başlatılırken, dosyalar mali inceleme için ilgili kurumlara iletildi.

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmelerce Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığının, bununla bağlantılı çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç sağlamaya yönelik her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

 

Bakanlık tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesi için hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmeler tarafından HKS'ye gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

 

Açıklamada, söz konusu fiillerle kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu bildirildi.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Bakanlıkça gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu başkanlıklarına iletilmiştir. Bakanlık olarak fahiş fiyat ve stokçuluk gibi her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi yasa dışı her türlü girişime anında müdahale ederek gereken yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz."

misafir

Şu anda belediyelerde çoğunluk muhalefet partilerinde: Pazar yerlerinde zabıta enflasyonu var. Pazar yeri civarına köyünden ürettiğini getiren üreticiye satış izni verilmiyor. Kapalı pazar yerleri markete döndü. Aynı tedarikçiden aldıkları ürünleri satıyorlar. Fiyatı ağız birliği yapıp yükseltiyorlar. Fiyat enflasyonuna belediyeler de destek veriyor. İktidar zorda kalsın ekonomide başarılı olmasın diye. Kapalı pazar yerlerinde haftada bir gün üretici pazarı açılmalı. Hal devreden çıkarılmalı. Üreticiden direk tüketiciye ürünler ulaştırılmalı. Kapalı pazaryerlerinden vazgeçilmeli. Uygun yerlerde açık pazar yerleri hayata geçirilmeli.

vatandaşrıza

Halleri baypas ederek satış yapılmadığı sürece bu işleri kontrol edemezsiniz. Köylü ürünün arabasına doldurup sokakta satabilmeli. Köylü olmayan sokak satıcıları marketten yüksek satıyor. Zabıta uyuyor.
+90 (553) 313 94 23