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Siyaset Halktan biriymişim gibi çek panpa! Rezidans kraliçesinden ‘kuru soğan’ türküsü
Siyaset

Halktan biriymişim gibi çek panpa! Rezidans kraliçesinden ‘kuru soğan’ türküsü

3’ü rezidans olmak üzere 16 lüks dairesi olan CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, "halktan biriyim" ayaklarına yatmak için saz çalıp türkü söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 13:16:00 -

Meclis'te sol yumruğunu havaya kaldırarak "ezilenlerin yanındayız" mesajı veren CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin Bağdat Caddesi'nde Four Winds Residence'ta 5 milyon dolar değerinde 3 lüks daire aldığı, toplam 17 dairesinin olduğu belgelenmişti.

Yaşadığı ultra lüks hayatla bilinen ve kamuoyunda, "Rezidans Kraliçesi" olarak tanınan Gamze Akkuş ilgezdi, "halktan biriyim" edebiyatı yapmak için bu kez türkü okudu.

İzmir Müzisyenler Derneği'ne giden İlgezdi, bağlama çalıp, "Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" türküsünü söyledi. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan CHP'li, "İzmir Müzisyenler Derneğini ziyaret ettim. Sorunlarını, taleplerini dinledim. Dernek Başkanı Oktay Çaparoğlu ve Süeda ile günümüzde müzisyenlerin durumunu özetleyen Aşık Mahzuni Şerif türküsünü söyledik." ifadelerini kullandı.

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