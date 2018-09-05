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"Halkın tek umudu AK Parti"

Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik operasyonların olduğunu ifade eden AK Parti Kütahya milletvekili Ahmet Tan, açıklamalarda bulundu. Tan, halkın tek umudunun AK Parti olduğunu ifade etti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:59
"Halkın tek umudu AK Parti"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, hizmet noktasında halkın tek umudunun AK Parti olduğunu söyledi.

Tan, Türkiye'nin ekonomik krizle diz çöktürülmeye çalışıldığını ancak bunun asla başarılı olamayağını ifade etti.

Ahmet Tan, "Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz esnaf ziyaretlerinde bir iki düşünce hasıl oldu, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Halkımızın AK Parti'den beklentisi büyük. Hizmet noktasında tek umudu gerçekten AK Parti ve bizleriz. Teşkilat mensubu olarak hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Vatandaşlar bizi bir ve beraber görmek istiyor. Kendi aramızda nifaka, ayrımcılığa, ayrı düşecek birtakım hadiselere prim vermemizi, bir ve beraber olmamızı arzu ediyor. Ben bunu gördüm, bunu hissetim. Biz şimdi bu ekonomik krizi, dolar ve döviz hegemonyasını kırmak için milletimizden, vatandaşlarımıza birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Onlar da bize bu gezimizde siz de aranızda bir ve beraber olun, güçlerinizi birleştirin, ayrılıp parçalanmayın mesajı verdiler" diye konuştu. 

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:59
  1. Ahmet Tan
  2. AK Parti
  3. Kütahya

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