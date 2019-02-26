Halkbank, Zenit Kazan'a konuk oluyor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın, namağlup lider durumdaki Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın, namağlup lider durumdaki Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak. Kazan kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Rakibine Ankara'da 3-1 yenilen Halkbank, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Son iki müsabakasını kazanan ve A Grubu'nda 8 puanla ikinci sırada bulunan Halkbank'ın çeyrek final şansı sürüyor. A Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Halkbank'ın çeyrek finale kalıp kalamayacağı, Zenit Kazan maçının ardından netleşecek. Gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

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