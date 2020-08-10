Halkbank personel alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

Halkbank personel alımı için 8 Ağustos'ta İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa başta olmak üzere birçok şehirde sınav yapıldı. Birçok farklı kadroda alım yapılacağı açıklanan sınavu sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı bölümlerinde yapılacak olan alımların sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak.

Halkbank'ın resmi sayfasından yaptığı açıklamada "Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler." sözleri yer aldı.