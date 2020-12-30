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Aktüel Halkbank ile Kuzey Makedonya Posta iş birliği anlaşması imzaladı
Aktüel

Halkbank ile Kuzey Makedonya Posta iş birliği anlaşması imzaladı

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı: - "Geçmişte ülkenin en damar noktalarına kadar, en küçük beldelerine kadar hizmet veren posta teşkilatının Halkbank gibi güçlü bir banka ile birlikte çok daha iyi, daha gelişmiş ve daha uygun şartlarda hizmet vereceğini düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:32:52 -
Halkbank ile Kuzey Makedonya Posta iş birliği anlaşması imzaladı

ÜSKÜP (AA) - Halkbank Üsküp (Halkbank AD Skopje) İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı ile Kuzey Makedonya Posta Genel Müdürü Yani Makraduli iş birliği anlaşması imzaladı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Sucubaşı, Kuzey Makedonya'nın çok önemli ve köklü bir kuruluşu ile nakit akışları ve ödeme işlemlerini birlikte gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sucubaşı, "Geçmişte ülkenin en damar noktalarına kadar, en küçük beldelerine kadar hizmet veren posta teşkilatının Halkbank gibi güçlü bir banka ile birlikte çok daha iyi, daha gelişmiş ve daha uygun şartlarda hizmet vereceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya hükümeti ve postasına, Halkbankı bu ortaklığa uygun gördükleri için teşekkür eden Sucubaşı, Halkbank Üsküp'ün son 9 yıldır ülkede hizmet verdiğini ve bankacılık sektöründe ilk 4'te yer aldığını söyledi.

Sucubaşı, 43 şube ile ülkedeki finans sektörüne destek vermeye çalıştıklarını belirterek, Halkbank Üsküp'ün ana hissedarının Halkbank Türkiye olduğunu ve dolayısıyla posta teşkilatının arkasında güçlü bir destek ve kaynak bulunduğunu vurguladı.

Makraduli de iş birliğinin 15 yıllık bir anlaşma olduğunu kaydederek, "Halkbankın 'İnsanlar önemlidir' diye bir sloganı var. Yeni başlattığımız kampanyamızla bizim de çok benzer sloganımız var. O da postayı tekrar halka kazandırmak." dedi.

İmzaladıkları anlaşmayı, şirketin mali istikrarına yönelik bir adım olarak nitelendiren Makraduli, bunun, posta hizmetlerini iyileştirme gibi temel önceliklere adanmaları için fırsat tanıyacağını kaydetti.

Halkbankın iki ay içerisinde çalışmalara başlamaya hazır olduğunu aktaran Makraduli, bankanın diğerlerine göre çok daha iyi şartlar sağladığının altını çizdi.

Kuzey Makedonya'da hükümet, aralık ayı başında Kuzey Makedonya Posta ile iş birliği sağlama noktasında Halkbank Üsküp'ün sunduğu teklifin en uygun olduğu yönünde karar almıştı.

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