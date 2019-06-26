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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor

Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezası alan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, Atilla'nın 19 Temmuz'da tahliye edilmesinin beklendiğini söyledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor

Rıza Sarraf davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor.

Amerika'nın Sesi televizyonuna konuşan Hakan Atilla'nın avukatları, "Tahliye günü 19 Temmuz ama ek olarak bürokratik bir süreç var" dedi.

Sorgudan sonra Türkiye'ye gönderilecek

Avukatlar, Atilla'nın cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını, bunun rutin bir işlem olduğunu söyledi.

Sorgusunun ardından da Atilla’nın Türkiye’ye döneceği belirtildi.

New York Güney Bölgesi’nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf’ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu.

Davanın hakimi Richard Berman, jüri kararı sonrasında gerçekleşen karar duruşmasında Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla’nın avukatları, Berman’ın verdiği kararı üst mahkemeye başvurup temyiz etmişti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:33
  1. Richard Berman
  2. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla

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