Halk TV'de skandal çıkış: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı!
PKK'ya katılanların ailelerine ulaşarak çocuklarının teslim olması için görüşme yapılması uygulaması Halk TV'de hedef alındı.
CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandala daha imza atıldı.
Halk TV'de terör örgütü PKK'ya katılanların ailelerine ulaşarak çocuklarının teslim olması için görüşme yapılması uygulaması hedef tahtasına konuldu.
"Aileler aranmamalı"
Programın konuklarından Ayşen Şahin "18 yaşını geçen kimse reşittir dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalıdır" ifadelerini kullandı. Skandal ifadeler sosyal medyada tepki çekti.