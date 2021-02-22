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Medya Halk TV'de skandal çıkış: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı!
Medya

Halk TV'de skandal çıkış: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı!

PKK'ya katılanların ailelerine ulaşarak çocuklarının teslim olması için görüşme yapılması uygulaması Halk TV'de hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 11:52:00 -

CHP'nin kanalı Halk TV'de yeni bir skandala daha imza atıldı.

Halk TV'de terör örgütü PKK'ya katılanların ailelerine ulaşarak çocuklarının teslim olması için görüşme yapılması uygulaması hedef tahtasına konuldu.

"Aileler aranmamalı"

Programın konuklarından Ayşen Şahin "18 yaşını geçen kimse reşittir dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalıdır" ifadelerini kullandı. Skandal ifadeler sosyal medyada tepki çekti.

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Yorumlar

654

halk tv terörist medyaların zihniyaetiyle hareket eden fetöye hizmet eden atlantik avrupa işgalcilerine lehine hareket ed3n münafık müşrik fasık kanaldır
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